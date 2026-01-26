Tiểu thương ngấn lệ nhìn cả cửa hàng bị cháy rụi khi gần Tết ở TPHCM

Chỉ còn hơn 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhưng một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ tài sản, vốn liếng kinh doanh tích góp nhiều năm của các tiểu thương khu vực cạnh chợ Nhị Thiên Đường, phường Bình Đông (TPHCM).

Chiều 26/1, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại 4 căn nhà vừa ở, vừa kinh doanh trên đường Hoàng Minh Đạo, cạnh chợ Nhị Thiên Đường.

4 căn nhà bị ngọn lửa thiêu rụi trong sáng 24/1 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Không biết bắt đầu lại từ đâu

Bên trong khu vực xảy ra hỏa hoạn, lực lượng chức năng đang tháo dỡ các khung sắt, gia cố hiện trường nhằm đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh.

Đứng bên ngoài hàng rào phong tỏa, chị Nguyễn Thị Mỹ Tú (SN 1986, chủ cửa hàng kinh doanh giày dép) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc nhận tin dữ trong đêm.

Theo chị Tú, khoảng hơn 1h cùng ngày, khi đang ở nhà, chị nhận được điện thoại của người thân báo cháy cửa hàng nên tức tốc chạy ra hiện trường. Thời điểm chị có mặt, ngọn lửa đã bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ căn nhà.

“Lúc đó tôi chỉ biết đứng lặng người nhìn cửa hàng là kế sinh nhai của cả gia đình chìm trong biển lửa”, chị Tú nghẹn giọng.

Chị Tú (chủ cửa hàng giày dép) thất thần ngồi bên ngoài hiện trường vụ cháy (Ảnh: Hoàng Hướng).

Gia đình chị gắn bó với việc buôn bán giày dép tại khu vực này hơn 10 năm. Toàn bộ vốn liếng tích góp nhiều năm gần như dồn hết vào cửa hàng, nhất là thời điểm cận Tết, khi chị vừa nhập thêm số lượng lớn hàng hóa để chuẩn bị bán.

“Cửa hàng là tài sản, công sức, tâm huyết của tôi suốt nhiều năm buôn bán, giờ chỉ còn trơ khung sắt. Tôi thật sự không biết phải bắt đầu lại từ đâu”, chị Tú nói, mắt ngấn lệ.

May mắn, thời điểm xảy ra cháy, 4 người thân của chị Tú có mặt trong căn nhà đều kịp thời thoát ra ngoài, không ai bị thương.

Thoát nạn nhờ lối thoát hiểm phía sau

Theo người dân địa phương, vụ cháy xảy ra vào rạng sáng khiến nhiều hộ kinh doanh không kịp trở tay, hầu như không thể di dời hay cứu vãn hàng hóa.

Ông Nguyễn Ngọc Tấn (SN 1976), sống cùng ba người thân trong một căn nhà kiêm cửa hàng giày dép, cho biết khoảng 1h cùng ngày, cả gia đình đang ngủ thì nghe tiếng hô hoán báo cháy.

“Giật mình thức giấc, tôi mở cửa ra thì thấy lửa đã bùng lên dữ dội phía trước. Tôi liền đưa vợ và người thân thoát ra ngoài bằng lối thoát hiểm phía sau căn nhà”, ông Tấn kể.

Ông Tấn đưa gia đình thoát nạn bằng lối thoát hiểm thứ hai (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo ông Tấn, phòng ngủ nằm ở phía sau nên cả gia đình may mắn thoát nạn. Ngọn lửa được cho là bùng phát từ các căn nhà liền kề rồi lan sang cửa hàng giày dép của người thân ông.

Trong khi đó, ông Tâm (SN 1961, người trông coi tại chợ Nhị Thiên Đường) cho hay, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, khu vực khá vắng người do đa số đã nghỉ ngơi.

“Nghe tiếng tri hô, tôi cùng người dân chạy ra, dùng bình chữa cháy và lấy nước từ hồ trong chợ để dập lửa nhưng ngọn lửa lan nhanh, việc khống chế ban đầu gặp nhiều khó khăn”, ông Tâm nói.

Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người, các nạn nhân đều kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Chiều 26/1, lực lượng chức năng đang tháo dỡ khung sắt bên trong các căn nhà bị cháy (Ảnh: Hoàng Hướng).