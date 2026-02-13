Tiểu thương dựng lều, căng bạt, thức trắng đêm canh hoa Tết trên phố Hà Nội

Đêm xuống, khi những con phố dần thưa bóng người, một khung cảnh khác ở chợ hoa trên đường Lạc Long Quân (phường Tây Hồ) hiện ra, không còn cảnh tấp nập, rộn ràng người mua, thay vào đó là khung cảnh yên ắng, tĩnh mịch trong tiết trời se lạnh của những ngày giáp Tết Bính Ngọ.

Các tiểu thương ở đây lại bắt đầu hối hả dọn dẹp, chuẩn bị chỗ nghỉ tạm để tiếp tục một đêm dài thức trắng, vật vờ quanh những chậu quất, góc đào.

Các loại cây cảnh, hoa Tết ở đây đều được bày bán trên vỉa hè và không thể sáng dọn ra chiều cất vào được. Vì thế người bán hàng phải ngủ lại cùng cây cho đến khi bán hết hàng.

23h30, khi bóng người trên phố đã thưa dần, khách đã vắng, anh Hoàng Văn Bình (quê ở Hưng Yên) dựng lều, căng bạt để chuẩn bị chỗ nghỉ tạm cho một đêm dài canh hoa Tết bên vỉa hè.

"Cả ngày bán hàng, giờ mới vơi khách, tranh thủ căng bạt để che chắn cho cây cảnh, cũng có chỗ để đêm nay nằm nghỉ tạm. Gần 10 ngày nay tôi và người em từ Hưng Yên lên Hà Nội nhập mai, đào về bán Tết, đêm nào cũng phải chia nhau thức để canh mới yên tâm", anh Bình nói.

Dọc tuyến đường Lạc Long Quân, hai bên vỉa hè gần như phủ kín bởi đào, quất, các tiểu thương dựng tạm lều, sạp để có chỗ nghỉ ngơi mỗi đêm.

Gần 1h sáng, ông Trịnh Xuân Cường (phường Hồng Hà, Hà Nội) bắt đầu quây bạt để che chắn hàng trăm chậu quất và đào cành được gia đình ông bày bán tại khu chợ hoa đường Lạc Long Quân.

"Cứ về khuya lúc nào vắng khách rồi thì lại quây kín bạt lại cho yên tâm. Ban ngày thì có vợ cùng các con bán phụ, nhưng về đêm thì chủ yếu là một mình tôi ở lại trông. Gần như đêm nào cũng sẽ thức trắng, nằm thì cũng ngả lưng cho đỡ mệt thôi chứ không dám ngủ đâu. Tới sáng có người nhà qua thay ca thì tôi về nghỉ. Mệt thì có mệt, nhưng cũng cố gắng, trồng cây cả năm chỉ có mỗi dịp này là bán được nên phải gắng thôi", ông Cường chia sẻ.

Tại khu vực vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ), hàng nghìn chậu quất, đào cảnh được tập kết, bày bán tại đây từ nhiều ngày qua. Ban ngày khu vực này rất nhộn nhịp cảnh mua bán, nhưng về khuya cũng trở nên tĩnh mịch, chỉ còn lại hình ảnh các tiểu thương "vạ vật" quanh những chậu quất, góc đào.

Dù đêm xuống đã vắng khách, nhưng nhiều tiểu thương vẫn không thể ngủ, cố gắng thức xuyên đêm để canh đào, quất.

Trong khi đó, đêm xuống, một số người đã dựng lều tạm ngay giữa khu vực chợ hoa để có chỗ nghỉ ngơi qua đêm.

Một tiểu thương mang theo túi ngủ, tranh thủ chợp mắt trên ghế xếp khi về khuya. Xung quanh là hàng trăm chậu quất, đào được họ mang về bày bán tại đây từ hơn một tuần nay.

Dưới thời tiết mưa lạnh thất thường những ngày cận Tết, nhiều người dựng lều, che chắn kỹ lưỡng để nghỉ ngơi, sinh hoạt nhiều ngày ngay giữa chợ hoa.

Trong khi đó, dù giữa đêm nhưng nhiều người vẫn tất bật làm việc, họ phải canh cả đêm chờ xe chở hàng về để bốc dỡ, sắp xếp hoa cho kịp sáng hôm sau bán cho khách.

Số khác thì tranh thủ thay phiên nhau chợp mắt để có sức cho sáng hôm sau tiếp tục bán hàng từ sớm.

Nhiều tiểu thương cho hay, đa số họ sẽ bán cho tới khi hết hàng thì mới nghỉ bán, hoặc nếu còn thì cũng sẽ nghỉ vào trưa 29 Tết để về nhà chuẩn bị đón năm mới.

Theo ý kiến của nhiều tiểu thương tại các chợ hoa ở Hà Nội, năm nay hoa đào nở sớm, giá rẻ và sức mua có giảm hơn so với các năm trước khiến nhiều người lo lắng. Đặc biệt là họ lo ngại về việc tâm lý khách hàng đợi sát Tết mua cho rẻ, dẫn đến tình trạng ế ẩm, phải bán tháo giá rẻ để kịp về đón Tết.