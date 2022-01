Người dân "chạy đua" với thời gian, thức thâu đêm canh hoa Tết

Bận rộn suốt mấy tháng để chăm sóc hoa, anh Hoàng Trưng (khu phố 2, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà, Quảng Trị) luôn mong chờ đến cuối vụ hoa Tết sẽ có nguồn thu khấm khá để chi tiêu dịp Tết. Những ngày qua, anh Trưng bắt đầu đưa hoa, cây cảnh về bày bán tại chợ hoa.

Dù tác động của dịch Covid-19, nhưng dịp Tết năm nay anh Trưng bày bán hơn 400 cây mai, 200 cây quất và hàng trăm chậu cúc.

Anh Hoàng Trưng (bên phải) cùng người thân dựng lều, thức thâu đêm để canh hoa Tết.

"Chỉ gần một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, nên đây là giai đoạn cao điểm để bán hoa, cây cảnh. Cho dù vất vả nhưng anh em vẫn động viên nhau cố gắng để được đón một cái Tết đầy đủ hơn", anh Trưng cho biết.

Gần Tết, chợ hoa bắt đầu tấp nập, với nhiều chủng loại hoa phục vụ người dân.

Hơn 15 năm gắn bó với nghề trồng hoa, cây cảnh, chưa năm nào ông Nguyễn Văn Bình (quê ở Nam Định) được đón giao thừa trọn vẹn bên người thân, bởi khi mọi người sum họp, thì ông đang trên đường trở về quê. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, ông Bình tiếp tục vận chuyển hơn 300 gốc đào vào Quảng Trị bán.

Vừa vận chuyển hơn 300 gốc đào từ Nam Định vào Quảng Trị, vợ chồng ông Bình chong đèn suốt đêm khuya để bán.

"Những năm trước, đến ngày 30 tháng Chạp mới bán xong, ngày mùng 1 Tết vợ chồng tôi mới về đến nhà. Năm nay hy vọng hoa bán được nhanh hơn để về nhà sớm đón Tết cùng các con. Cả vụ hoa vất vả rồi nên đến cuối năm phải cố gắng để thu hồi vốn và kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống", ông Bình tâm sự.

Anh An (bên phải) cùng người thân dựng lán canh hoa Tết suốt đêm.

Anh Lê Văn An (ở xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong) cho biết, dịp này anh và một số người chung nhau mua gần 300 gốc quất từ Quảng Nam đưa về Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) để bán Tết.

"Gần một tuần nữa là đến Tết nên anh em cố gắng thức khuya dậy sớm để canh hoa Tết, mong bán sớm để có thêm thu nhập mua sắm trong gia đình", anh An nói.

Người dân "chạy đua" với thời gian để bán hoa Tết.

Theo anh An, những ngày này người dân bắt đầu tập trung đến chợ hoa để chọn cho mình những gốc hoa phù hợp đưa về chưng Tết.

Đang giai đoạn cao điểm cuối năm nên người dân phải "chạy đua" với thời gian để bán hoa Tết. Hầu hết các chủ vườn dựng lều trại, sinh hoạt tại chỗ, thậm chí phải thức thâu đêm để canh hoa Tết.

Một số người dựng tạm lều để canh hoa Tết.

Anh Trịnh Đình Huyên (ở thành phố Đông Hà, Quảng Trị) cho biết, dịp Tết năm nay anh nhập về khoảng 400 cây quất có nguồn gốc từ Quảng Nam. Số lượng năm nay ít hơn so với năm trước.

"Năm nay giá tại vườn rất cao do các nhà vườn ở Quảng Nam giảm số lượng. Mặt khác, do chi phí vận chuyển, tiền công cao nên giá quất cũng cao so với những năm trước. Những gốc quất kích thước nhỏ có giá từ 800-900 nghìn đồng, cao hơn có giá từ 6-7 triệu đồng", anh Huyên chia sẻ.

Nhiều người dân lo lắng dịp Tết năm nay, nhu cầu tiêu thụ hoa Tết sẽ thấp hơn.

Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên một số nhà vườn lo ngại sẽ ảnh hưởng đến sức mua. Tuy vậy, giá quất, đào… năm nay cao hơn so với mọi năm. Cá biệt, có những gốc quất được chủ vườn nhập về bán có giá từ 8-12 triệu đồng.