Tịch thu xe máy điện vụ thanh niên điều khiển phương tiện bằng chân

Ngày 20/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT của đơn vị vừa triệu tập làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính và tịch thu phương tiện đối với một trường hợp thanh niên điều khiển xe máy điện bằng chân.

Hình ảnh nam thanh niên điều khiển xe bằng chân (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, trong quá trình tăng cường theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 16/1, lực lượng CSGT phát hiện tài khoản TikTok “Thành phố Tiền An” đăng tải clip ghi lại cảnh 2 đối tượng nam giới chở nhau bằng xe máy điện. Người điều khiển phương tiện bỏ 2 tay và dùng 2 chân điều khiển tay lái khi xe đang di chuyển.

Ngay sau đó, Đội CSGT đường bộ số 1 đã tiến hành xác minh và làm rõ các trường hợp liên quan. Đến ngày 17/1, lực lượng chức năng đã xác định và mời những người vi phạm cùng người giám hộ đến làm việc.

Theo xác minh, người điều khiển xe máy điện là Đ.Q.Đ. (SN 2008, trú tại phường Quảng Yên), chở theo người ngồi sau là P.T. (SN 2008), cùng trú tại phường Quảng Yên.

Tại cơ quan công an, các thanh niên thừa nhận hành vi vi phạm.