Nhiều tàu chở khách du lịch ở Nha Trang bị “tuýt còi” vì thiếu an toàn

Ngày 21/7, tại Bến tàu Du lịch Nha Trang, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa) đã kiểm tra đột xuất nhiều tàu, thuyền đón trả khách tham quan các đảo trên vịnh Nha Trang.

Tại đây, tổ công tác đã kiểm tra tàu mang số hiệu KH-13xx đang chuẩn bị đưa 26 khách du lịch xuất bến.

Cảnh sát đường thủy kiểm tra nồng độ cồn đối với các thuyền trưởng ở Bến tàu du lịch Nha Trang (Ảnh: Trung Thi).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tàu này thiếu các bình chữa cháy, thiết bị bắt buộc phải trang bị theo quy định. Do đó, tổ công tác đã yêu cầu chủ tàu đưa du khách lên bờ, chờ bổ sung thiết bị chữa cháy mới được xuất bến.

Tiếp đó, tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn đối với thuyền trưởng tàu KH-02xx, đang đưa 20 hành khách ra tham quan vịnh Nha Trang.

Kết quả kiểm tra cho thấy, thuyền trưởng tàu KH-02xx không vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, phương tiện này không đủ số lượng thuyền viên đi cùng, nên cảnh sát đường thủy đã đình chỉ phương tiện và yêu cầu chủ tàu mời toàn bộ hành khách lên bờ.

Du khách được mời lên khỏi tàu do phương tiện không đảm bảo an toàn (Ảnh: Trung Thi).

Cũng trong ngày 21/7, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T.V.B., thuyền trưởng tàu Như Ý, do không có bảng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chức danh trên phương tiện. Mức phạt về hành vi này là 750.000 đồng và tạm giữ giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng.

Trung tá Nguyễn Văn Biên, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 1, cho biết quá trình tuần tra nếu phát hiện hành vi gây mất an toàn cho du khách, lực lượng sẽ xử lý nghiêm. Đồng thời, lực lượng của đội sẽ yêu cầu chủ tàu đưa khách lên bờ, chỉ được xuất bến khi đủ điều kiện an toàn.

Bên cạnh đó, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 cũng đã quán triệt đến các chủ phương tiện khi thời tiết có diễn biến bất thường, có dông lốc tuyệt đối không được đưa tàu thuyền ra khơi.

Theo Trung tá Biên, thời gian tới đơn vị này sẽ tổ chức tuyên truyền cho các thuyền trưởng, chủ phương tiện, người dân, du khách về kỹ năng thoát hiểm và các quy định về an toàn giao thông đường thủy.

Thông tin từ Phòng Quản lý Bến tàu du lịch Nha Trang (thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang) cho biết Bến tàu du lịch Nha Trang có 305 phương tiện vận chuyển khách đang hoạt động, trong đó có 80 tàu gỗ, còn lại là ca nô.

Trung bình mỗi ngày Bến tàu du lịch Nha Trang phục vụ khoảng 7.000 lượt khách (Ảnh: Trung Thi).

Trung bình mỗi ngày, bến phục vụ 6.000-7.000 lượt khách, với khoảng 450 lượt tàu và ca nô xuất bến tham quan vịnh. Vào cuối tuần, lượng khách tăng lên 8.000-10.000 lượt/ngày, với hơn 500 lượt phương tiện xuất bến.

Trước diễn biến mưa bão và sau sự cố lật tàu du lịch tại vịnh Hạ Long ngày 19/7, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, Ban Quản lý vịnh Nha Trang đã yêu cầu các tổ chức, cá nhân khai thác phương tiện thủy nội địa tăng cường ứng phó với thời tiết nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Cụ thể, yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết; kiểm tra đầy đủ điều kiện an toàn trước khi xuất bến; tuyệt đối không đưa phương tiện rời bến khi thời tiết xấu và phải chủ động đưa phương tiện về nơi trú ẩn an toàn; mọi quyết định phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu.