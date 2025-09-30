Thuyền chở 3 người gặp nạn khi qua dòng nước lũ ở Thanh Hóa

Chiều 30/9, lãnh đạo UBND xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, cho biết mưa lũ sau bão số 10 đã khiến nhiều thôn trên địa bàn bị ngập lụt.

Lãnh đạo xã này cũng thông tin, bước đầu ghi nhận có 2 người mất tích sau vụ lật thuyền vào tối 29/9.

Nước lũ dâng cao tại xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 29/9, 3 người trong một gia đình (chưa rõ danh tính), trú tại làng Trù, xã Nông Cống, đã dùng thuyền để di chuyển qua dòng nước lũ.

Do nước chảy xiết, thuyền bị lật khiến 2 người, gồm cụ bà và người cháu hơn 20 tuổi, mất tích. Người phụ nữ còn lại may mắn bám được vào cành cây và thoát nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Nông Cống đã triển khai tìm kiếm suốt đêm.

Đến 8h ngày 30/9, thi thể người bà đã được tìm thấy, lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại.