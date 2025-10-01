Thường trực Ban Bí thư trao hỗ trợ Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10

Chiều 1/10, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ nhân dân tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao hỗ trợ của Đảng, Nhà nước đến tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Tiến Thành).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư đã gửi tới cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị lời thăm hỏi ân cần, sự sẻ chia sâu sắc trước những thiệt hại, mất mát về người và tài sản do bão số 10 gây ra.

Thường trực Ban Bí thư cũng biểu dương những nỗ lực, sự chủ động và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các ngành, địa phương tại Quảng Trị trong công tác phòng, chống bão.

Nhấn mạnh yêu cầu chủ động phòng, chống thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu diễn biến khó lường, Thường trực Ban Bí thư đề nghị tỉnh Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, làm tốt công tác ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” để giảm thiểu thiệt hại.

Dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao hỗ trợ 500 triệu đồng đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Trị cũng được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao hỗ trợ 500 triệu đồng; Tập đoàn Công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam trao 5 tỷ đồng; Ngân hàng BIDV và Ngân hàng Vietinbank, mỗi đơn vị hỗ trợ tỉnh Quảng Trị 1 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, bão số 10 ảnh hưởng đến địa phương làm 4 người chết, 15 người bị thương, 8 người mất tích; hơn 3.400 ngôi nhà bị hư hỏng cùng nhiều công trình, cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng. Ước tổng thiệt hại khoảng 550 tỷ đồng.

Ngày 1/10, tỉnh Gia Lai đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 6 tỷ đồng tới 5 tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão Bualoi (bão số 10) gây ra. Quyết định này nhằm chia sẻ khó khăn và giúp đỡ người dân các địa phương sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, bão Bualoi đã gây ra những tổn thất nghiêm trọng, đặc biệt tại các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và Sơn La. Hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, cùng với đó là hàng nghìn cây xanh bị ngã đổ, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và sinh hoạt của người dân.

Hàng chục căn biệt thự ven biển Hà Tĩnh hư hỏng nặng sau bão số 10 (Ảnh: Dương Nguyên).

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai đã thống nhất hỗ trợ 6 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh Hà Tĩnh, địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất, sẽ nhận được 2 tỷ đồng. Bốn tỉnh còn lại là Quảng Trị, Nghệ An, Thanh Hóa và Sơn La, mỗi địa phương 1 tỷ đồng.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, bày tỏ niềm tin rằng với sự quan tâm của Đảng, nhà nước, cùng với tình cảm chia sẻ, góp sức của các tỉnh, thành trong cả nước và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ý chí vươn lên mạnh mẽ, cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân các địa phương chịu ảnh hưởng của bão sẽ sớm vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai và ổn định cuộc sống.

Sáng cùng ngày, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức sơ kết tình hình triển khai và kết quả 3 tháng tổ chức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố.

Ngay khi bắt đầu hội nghị, ban tổ chức đã phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh Bắc Trung Bộ bị thiệt hại do cơn bão Bualoi.

Đà Nẵng phát động ủng hộ đồng bào vùng bão Bualoi (Ảnh: Hoài Sơn).

Hơn 200 đại biểu dự hội nghị gồm bí thư, chủ tịch 94 xã, phường, đặc khu trên địa bàn đã cùng tham gia đóng góp, ủng hộ bà con bị thiệt hại.

Tại chương trình này, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho biết thành phố sẽ trích hơn 6 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào các tỉnh Bắc Trung Bộ khắc phục hậu quả bão lụt.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau 3 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, toàn thành phố có 2.239 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Tại các xã, phường, số lượng hồ sơ tiếp nhận là 182.661 (trong đó trực tuyến là 165.155 hồ sơ, trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính 17.500 hồ sơ); 173.056 hồ sơ đã giải quyết, 9.603 hồ sơ đang giải quyết.

Tại hội nghị, ông Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các địa phương tham gia ý kiến, thảo luận tập trung vào giải quyết các vướng mắc để tháo gỡ.