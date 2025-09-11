Cây đổ, chết khô sau bão, người trồng cây cảnh lo mất Tết

Cơn bão Kajiki 5 đã trôi qua được nửa tháng nhưng dấu tích để lại vẫn in hằn trên những thửa vườn của người dân làng trồng hoa, cây cảnh Kim Chi, Kim Phúc (phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An).

Bà Lê Thị Nam (xóm Kim Phúc) xót xa đứng nhìn hơn 150 gốc cây mận quân và cây chay héo rũ, chết khô trong vườn. Những gốc chay 5 năm tuổi, đường kính thân cây 7-10cm đổ ràn rạt. Bão tan, nước rút, nắng lên, cây bắt đầu héo úa rồi chết khô trong vườn.

Nhiều gốc chay 5 năm tuổi của gia đình bà Nam chết khô sau bão Kajiki (Ảnh: Hoàng Lam).

“10 năm rồi mới có trận bão lớn như thế này. Không chỉ nhà tôi, mà các hộ dân trồng cây cảnh, cây bóng mát đều bị ngã, đổ. Hết bão lại nắng gay gắt, khả năng cây bị chết sẽ tăng hơn”, bà Nam lo lắng.

Gia đình anh Thái Văn Sang (xóm Kim Chi) có 3 thửa vườn trồng hoa, cây cảnh với tổng diện tích khoảng 4.000m2. Ảnh hưởng của bão dù được cảnh báo từ trước nhưng số lượng cây trong vườn quá lớn, anh Sang không kịp chằng chống cây để giảm thiệt hại.

“Khoảng 70% cây trong vườn ngã, đổ sau bão. Thiệt hại thì khó đong đếm được, dù cây không gãy, chết nhưng mất rất nhiều thời gian, nhân lực để dựng lên, chăm sóc, phục hồi cây”, anh Sang nói.

Đến nay anh Sang mới dựng được một phần nhỏ cây bị ngã, đổ do không có nhân lực để làm. Thời điểm này, người trồng hoa, cây cảnh, cây bóng mát, khó khăn trong việc tìm thợ trồng cây bởi công việc đòi hỏi chuyên môn này không phải ai cũng làm được.

Người trồng hoa, cây cảnh làng nghề Kim Chi dựng lại các cây bị ngã, đổ do bão (Ảnh: Hoàng Lam).

Một lượng lớn cây cảnh bon sai của anh Sang dù không đổ, gãy nhưng sức gió khủng khiếp từ bão đã vặt hết lá, bung khung cố định tạo dáng. Người đàn ông này cho biết, do mưa bão nên vụ hoa Tết đã chậm hơn mọi năm. Bên cạnh đó, các nhà vườn đang tập trung phục hồi sau bão, do đó dự báo vụ hoa Tết cũng sẽ bị ảnh hưởng mạnh.

Trận bão Kajiki đã khiến khoảng 70% cây cối trong vườn của ông Nguyễn Viết Thông (xóm Kim Phúc) bị ngã đổ, 10% cây đã bắt đầu chết khô.

Ông Thông chặt tỉa cành ở những cây còn khỏe, lá xanh tốt rồi sử dụng chúng buộc lên những thân cây vừa dựng lại sau bão. Theo lý giải của người đàn ông có nhiều năm kinh nghiệm này, việc buộc lá vào thân cây sẽ giúp bảo vệ lớp vỏ cây tốt hơn, tránh bị tác động của nắng gắt, gây ảnh hưởng đến quá trình phục hồi sau khi được dựng, trồng lại.

Ông Thông dùng lá bảo vệ vỏ cây bị ngã, đổ được phục hồi sau bão (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo số liệu thống kê của UBND phường Vinh Phú, ảnh hưởng của cơn bão Kajiki khiến hơn 95.800 trên tổng số hơn 97.300 chậu, cây cảnh của 360 hộ dân bị hư hại từ 50% đến 70%. Thiệt hại do cơn bão Kajiki gây ra đối với các làng trồng hoa, cây cảnh trên địa bàn phường khoảng hơn 20 tỷ đồng.

Điều này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế của các hộ làm vườn mà còn ảnh hưởng đến nguồn cung hoa, cây cảnh cho thị trường Tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Bà Nguyễn Thị Hương Lê, Chủ tịch Hội Nông dân phường Vinh Phú, cho biết sau bão Kajiki, Hội Nông dân phường đã chỉ đạo các chi hội rà soát thiệt hại, huy động hội viên cùng nhau phục hồi vườn hoa, cây cảnh, đồng thời phối hợp cán bộ kỹ thuật nông nghiệp hướng dẫn bà con cắt tỉa, chăm sóc cây sau mưa bão, bổ sung giống mới kịp thời.

“Chúng tôi đang phối hợp trong xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Đông của phường, đồng thời xây dựng kế hoạch kết nối tiêu thụ thông qua các kênh thương mại điện tử, chợ hoa Tết giúp bà con an tâm sản xuất, hướng tới vụ hoa Tết đạt hiệu quả cao”, bà Lê thông tin.