Thượng tá Cù Quốc Thắng làm Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình

Ngày 20/11, Bộ Công an phối hợp với Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thanh Bình).

Hội nghị đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh nội địa.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng ban hành quyết định điều động và bổ nhiệm Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình Cù Quốc Thắng.

Thượng tá Cù Quốc Thắng phát biểu nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thanh Bình).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Cù Quốc Thắng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Ninh Bình, coi đó là mệnh lệnh đối với cá nhân cũng như Công an tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, đem hết tâm huyết, trí lực cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu, thống nhất, kế thừa và phát huy các truyền thống, kinh nghiệm quý báu các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm đã đạt được; xây dựng Công an tỉnh Ninh Bình thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao…