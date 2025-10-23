Thùng chứa chất lạ đổ tràn xuống đường khiến người dân nhức đầu, buồn nôn

Sáng 23/10, một xe đầu kéo di chuyển trên đường Lê Lợi (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) đã làm rơi 4 thùng nhựa lớn chứa chất lỏng màu trắng. Một thùng bị vỡ làm chất lỏng chảy tràn ra đường.

Các thùng màu trắng có chữ glacial acetic acid cùng ký hiệu chất dễ cháy. Thông tin trên thùng còn cho thấy chất lỏng có xuất xứ từ Trung Quốc.

Chất lỏng nghi là hóa chất chảy tràn trên đường (Ảnh: Quốc Triều).

Chất lỏng này bốc mùi hôi nồng nặc khiến nhiều người đi đường cảm thấy chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn, chảy nước mắt.

Chị Nguyễn Thị Hà (trú tại xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, một thùng bị vỡ khiến chất lỏng chảy ra đường. Thời điểm đó chị đang lưu thông qua tuyến đường Lê Lợi nên hít phải mùi hôi.

“Chất lỏng này rất hôi, mùi xộc thẳng vào mũi khiến tôi nhức đầu, buồn nôn, chảy nước mắt. Không biết đây là loại hóa chất gì mà tác động của nó nhanh đến vậy”, chị Hà băn khoăn.

Công an có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc (Ảnh: Quốc Triều).

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Cẩm Thành phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông phong tỏa hiện trường, phân luồng cho người tham gia giao thông di chuyển qua khu vực này.

Khoảng 9h cùng ngày, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ngãi bắt đầu xử lý số hóa chất đổ trên đường.