Thúc tiến độ Lễ khánh thành, khởi công đồng loạt hàng trăm công trình

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 235 yêu cầu các bộ ngành, đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo báo cáo, đến nay, Bộ Xây dựng đã nhận được báo cáo của 10 bộ, ngành và 32 địa phương, trong đó có một số bộ ngành đã báo cáo nhưng chưa đăng ký dự án khởi công, khánh thành.

Đối với công tác khen thưởng, Bộ Nội vụ nhận được Tờ trình của 4 Bộ (Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ) và 2 địa phương (Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Cao Bằng) đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Đẩy mạnh kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"; Đợt thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc" và trong công tác triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng các công trình trọng điểm quốc gia.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành với hình dáng hoa sen cách điệu đang dần được hoàn thiện (Ảnh: Hữu Khoa).

Thủ tướng nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị quan trọng, minh chứng cho những thành tựu kinh tế - xã hội đã đạt được và tạo khí thế, động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Thời gian còn lại đến ngày 19/12 không còn nhiều, trong khi đó, Thủ tướng lưu ý tiến độ yêu cầu rất gấp, khối lượng công việc phải thực hiện rất nhiều.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục đăng ký bổ sung các công trình, dự án; rà soát thủ tục, điều kiện khánh thành, khởi công theo quy định và gửi về Bộ Xây dựng chậm nhất trước 10/12.

Bộ Xây dựng - Cơ quan thường trực rà soát danh mục các dự án, công trình để đảm bảo điều kiện tổ chức khánh thành, khởi công và báo cáo Thủ tướng trước 12/12.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì cùng Bộ Xây dựng và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan rà soát, đánh giá đề xuất thưởng cho các công trình về đích sớm, tiết kiệm ngân sách và đưa vào khai thác hiệu quả theo quy định của pháp luật và của Chính phủ, hoàn thành trước 15/12.

Mặt khác, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương rà soát, đề xuất khen thưởng của Chính phủ, Thủ tướng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm giao thông vận tải, dự án đường sắt, dự án năng lượng… và triển khai các dự án trong giai đoạn 2021-2025.

“Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, cấp bách cần khẩn trương tập trung hoàn thành để kịp thời biểu dương, tôn vinh tại buổi lễ”, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện hồ sơ trình trước 5/12.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến ngày 30/11, Bộ đã tổng hợp được 232 dự án, công trình của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành.

Trong đó dự kiến khởi công 149 dự án, công trình; khánh thành 83 dự án. Tổng mức đầu tư của các dự án, công trình là 1.123.700 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng đề xuất 79 điểm cầu truyền hình trực tuyến và trực tiếp tại các dự án, công trình quy mô lớn, có ý nghĩa, kết nối các công trình, dự án khác trong bộ, ngành, tỉnh, thành phố. Trong 79 điểm cầu, dự kiến 34 điểm cầu có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ dự và chỉ đạo.