Thủ tướng phát động thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Sáng 5/10, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại buổi lễ Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết đã có những kỳ tích được lập nên từ những phong trào thi đua được phát động gần đây như: Phong trào cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19; phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát về đích sớm 5 năm 4 tháng,…

Theo Thủ tướng những phong trào thi đua này đã tạo động lực, truyền cảm hứng thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.

Nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, quyết định đường lối, mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, Thủ tướng đánh giá, đợt thi đua cao điểm này chính là giai đoạn nước rút để nước ta tăng tốc, bứt phá, nỗ lực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).

Để toàn dân đồng lòng, thi đua hành động, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, hướng tới Đại hội XIV của Đảng thành công, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, mỗi cán bộ, đảng viên,... đổi mới tư duy, quyết tâm hành động, gương mẫu đi đầu, tận tâm cống hiến, kiến tạo phát triển, vì dân phục vụ.

Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người lao động phải là trung tâm, chủ thể hăng hái thi đua giỏi, lao động tốt, năng suất cao, tiên phong đổi mới sáng tạo, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nền kinh tế độc lập - tự chủ và hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Các tầng lớp nhân dân tiếp tục nêu cao lòng yêu nước, khát vọng cống hiến, đoàn kết một lòng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, ra sức thi đua trong lao động sản xuất, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội và bảo vệ môi trường, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò huy động sự tham gia hưởng ứng của mọi tầng lớp nhân dân; phát huy khí thế của: Ba sẵn sàng, ba đảm đang, ba nhất,… trong kỷ nguyên mới.

Các cơ quan truyền thông tích cực, chủ động, thi đua tuyên truyền, tạo lực, tạo khí thế để phong trào nhân rộng, lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến, tạo động lực, truyền cảm hứng cho toàn xã hội, nâng cao đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin trong nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng đợt thi đua cao điểm sẽ lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển mạnh mẽ của toàn dân tộc, lòng yêu nước nồng nàn, sức sáng tạo không giới hạn của mỗi tập thể, cá nhân, đồng lòng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chiến lược của đất nước.

Với tinh thần “người người thi đua, ngành ngành thi đua, ngày ngày thi đua", Thủ tướng chúc mỗi cá nhân đều là những chiến sĩ thi đua xung kích trên mọi mặt trận; phong trào thi đua giành được nhiều thắng lợi to lớn, tạo lập những kỳ tích mới, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.