Thủ tướng: "Tăng tính minh bạch trong quản lý tài sản, thu nhập của cán bộ"

Ngày 13/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9 (phiên thứ hai) để cho ý kiến với 10 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10 sắp tới.

Dự kiến, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV khai mạc vào tháng 10. Đây là kỳ họp cuối cùng trong nhiệm kỳ này của Quốc hội, dự kiến xem xét, thông qua số lượng dự án luật, nghị quyết nhiều nhất từ trước tới nay trong 1 kỳ họp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9 (phiên thứ hai) để cho ý kiến với 10 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết (Ảnh: Đoàn Bắc).

Chính phủ dự kiến trình Quốc hội khoảng 120 hồ sơ, tài liệu, trong đó có 50 dự án luật, nghị quyết, 24 tờ trình báo cáo tại hội trường và 44 báo cáo công tác gửi đại biểu Quốc hội nghiên cứu, với rất nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách, liên quan đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết tại các cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy Quốc hội vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu phải đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật, quyết tâm đưa thể chế, pháp luật từ điểm nghẽn trở thành lợi thế cạnh tranh.

Tổng Bí thư cũng quán triệt cần tháo gỡ điểm nghẽn, rào cản, chuyển trạng thái từ quản lý sang kiến tạo phát triển và phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, huy động, khơi thông nguồn lực cho sự phát triển.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung trí tuệ, thời gian, công sức, kinh nghiệm cho công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế trên tinh thần đổi mới tư duy, phương pháp luận, cách làm, cách tiếp cận.

Trong xây dựng pháp luật, Thủ tướng nhấn mạnh phải bám sát thực tiễn, xử lý các vấn đề thực tiễn đặt ra nhưng chưa có pháp luật điều chỉnh hoặc đã có pháp luật nhưng không còn phù hợp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Theo người đứng đầu Chính phủ, 11 nội dung được Chính phủ xem xét, cho ý kiến trong phiên họp này nhằm hoàn thiện khung khổ pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước trong một số lĩnh vực quan trọng.

Việc này cũng nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rào cản pháp lý, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi, thu hút đầu tư, bảo vệ quyền lợi người dân và doanh nghiệp.

Việc sửa đổi nhiều luật lần này, theo Thủ tướng, còn góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tăng cường tính minh bạch trong hoạt động công vụ, quản lý tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức...

Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ tập trung trao đổi những vấn đề quan trọng, còn ý kiến khác nhau cần thảo luận, xin ý kiến Chính phủ và lắng nghe, tiếp thu ý kiến nhân dân, ý kiến đối tượng tác động, các chuyên gia, nhà khoa học với tinh thần "vừa chạy vừa xếp hàng" để hoàn thiện các hồ sơ, dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội bảo đảm tiến độ và chất lượng.