Thủ tướng: “Sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp”

Sáng 29/3, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Thanh Hóa có nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng nhưng cũng còn nhiều khó khăn.

Thủ tướng cho biết thời gian qua, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, Việt Nam đã cơ bản giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy được tăng trưởng, kiểm soát được lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (Ảnh: Hoàng Đông).

Thủ tướng cũng nêu rõ, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, là năm có ý nghĩa mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về tốc độ, chất lượng và tính bền vững của tăng trưởng, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn 2026-2030.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, muốn cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, các ngành, địa phương đều phải đạt tăng trưởng 2 con số, trong đó có Thanh Hóa.

“Muốn tăng trưởng phải có nguồn lực, nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn; động lực bắt nguồn từ sự đổi mới và sáng tạo; sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp", Thủ tướng nói.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ, công việc trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, các bộ, ngành, địa phương, trong đó có Thanh Hóa cần tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn nữa việc triển khai đồng bộ Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và nhiều nghị quyết, kết luận khác.

Một góc trung tâm tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

Cùng với đó, Thanh Hóa cần tiếp tục triển khai 3 đột phá chiến lược theo định hướng thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, con người và quản trị thông minh.

Thủ tướng nêu rõ, Thanh Hóa phải quản trị tốt, quy hoạch với tầm nhìn 100 năm, lấy con người là trung tâm, chủ thể, động lực, nguồn lực cho sự phát triển, khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh.

Thủ tướng cũng đánh giá cao và yêu cầu Thanh Hóa cần khai thác, phát huy hơn nữa "Tứ Sơn (Sầm Sơn, Bỉm Sơn, Nghi Sơn, Lam Sơn)”, đặc biệt là giữ đà, giữ nhịp và tiếp tục mở rộng để khu kinh tế Nghi Sơn phát triển tốt hơn.

Thanh Hóa cần phát huy hơn nữa thế mạnh du lịch, dịch vụ của Sầm Sơn theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp; phát triển công nghệ cao, công nghiệp chế biến và hàng không tại Lam Sơn; phát triển công nghiệp, đô thị và kết nối giao thương tại Bỉm Sơn… Cùng với đó, chú trọng phát triển lâm nghiệp ở khu vực miền núi; khai thác không gian biển, phát triển kinh tế tầm thấp, kinh tế tầm cao.

Thủ tướng đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục củng cố, tăng cường đoàn kết, thống nhất; đổi mới cách làm, cách tiếp cận; cải cách thủ tục hành chính, cải thiện thủ tục đầu tư nhiều hơn nữa; làm tốt hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; quan tâm phát triển hạ tầng, trong đó có hạ tầng kết nối nội tỉnh, mở rộng không gian phát triển; đào tạo nhân lực, phát huy tốt nhất lợi thế lớn nhất của Thanh Hóa, đó là con người.

Thủ tướng cho rằng doanh nghiệp, nhà đầu tư đến với Thanh Hóa cần vừa khai thác tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, vừa phát huy tinh thần cống hiến, "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ luôn đồng hành, ủng hộ các địa phương, doanh nghiệp. Thành công của doanh nghiệp là thành công của đất nước, doanh nghiệp phát triển đất nước phát triển, khi doanh nghiệp khó khăn Chính phủ chia sẻ với doanh nghiệp, xem khó khăn, thách thức của doanh nghiệp cũng là khó khăn, thách thức của mình để cùng nhau giải quyết.