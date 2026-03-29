Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị xúc tiến đầu tư tại Thanh Hóa

Sáng 29/3, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, với hơn 800 đại biểu là đại diện các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước tham dự.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, khẳng định hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối cơ hội, thúc đẩy hợp tác phát triển, từng bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Hoàng Đông).

Ông nhấn mạnh, đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, ổn định, thuận lợi là yếu tố hàng đầu. Tỉnh Thanh Hóa cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, bảo đảm tính ổn định, an toàn, minh bạch; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư tiếp cận đất đai, hạ tầng, nguồn nhân lực và các dịch vụ hỗ trợ.

Theo ông Anh, với phương châm “Doanh nghiệp thành công - Thanh Hóa phát triển”, tỉnh xác định thành công của doanh nghiệp chính là động lực thúc đẩy tăng trưởng. Khi các nhà đầu tư đến tìm hiểu và nghiên cứu cơ hội, tỉnh sẽ đồng hành trong quá trình khảo sát, lựa chọn địa điểm, cũng như hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính.

Tỉnh Thanh Hóa cũng sẽ phối hợp trong công tác thu hồi, bàn giao đất để triển khai dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong suốt quá trình đầu tư và vận hành sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Hoàng Đông).

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, trong những năm qua, với sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương cùng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Thanh Hóa đã tận dụng tốt các thời cơ, từng bước phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 10,24%; nhiều chỉ tiêu kinh tế thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Hiện có 21 quốc gia và vùng lãnh thổ có doanh nghiệp đầu tư tại Thanh Hóa, với 192 dự án FDI, tổng vốn đăng ký gần 16 tỷ USD, xếp thứ 9 toàn quốc về thu hút FDI.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh, phúc lợi xã hội được bảo đảm; đời sống người dân được cải thiện; quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quan hệ đối ngoại tiếp tục được mở rộng.

Dự án nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn (Ảnh: Hoàng Dương).

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, tại hội nghị lần này, có 28 dự án được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng vốn gần 4 tỷ USD.

Cũng tại sự kiện, Thanh Hóa công bố danh mục 173 dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030, thuộc 6 lĩnh vực chính, với tổng vốn dự kiến hơn 570.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 24 tỷ USD).