Thủ tướng: Sớm vận hành cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, tránh lãng phí

Tận dụng cao tốc Bắc - Nam để mở rộng không gian phát triển

Ngày 1/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác Trung ương kiểm tra cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 cùng các hạng mục đồng bộ tại Cảng Hàng không Phù Cát (Gia Lai).

Theo chủ đầu tư, dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 88km đã thông xe kỹ thuật ngày 19/12/2025, hoàn tất nghiệm thu phòng cháy chữa cháy các hầm trên tuyến. Các vị trí cần điều chỉnh thiết kế, bổ sung giải phóng mặt bằng đã được khoanh vùng, có phương án xử lý, bảo đảm an toàn khai thác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Ảnh: Công Sơn).

Dự án đủ điều kiện hạ tầng, phòng cháy chữa cháy để vận hành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, song còn vướng thủ tục nên chưa thể khai thác.

Chủ đầu tư kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo cơ quan chuyên môn sớm hoàn tất nghiệm thu, cho phép khai thác trước ngày 6/3 nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, giảm tải cho quốc lộ 1, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Thủ tướng yêu cầu sau khi hoàn tất nghiệm thu nhà nước, các cơ quan liên quan, trong đó có Cục Cảnh sát giao thông và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, khẩn trương phối hợp, hoàn thiện thủ tục theo đúng quy định, sớm đưa dự án vào vận hành, tránh lãng phí.

Thủ tướng biểu dương tinh thần làm việc trách nhiệm, nỗ lực của cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường; ghi nhận các đơn vị cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, tổ chức bàn giao, quản lý tốt các hạng mục.

Thủ tướng cũng đánh giá cao 2 tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi trong công tác dân vận, bồi thường, giải phóng mặt bằng và phối hợp triển khai dự án.

Nhấn mạnh yêu cầu phát huy tối đa hiệu quả tuyến cao tốc, Thủ tướng đề nghị 2 địa phương chủ động quy hoạch không gian phát triển mới, khai thác hiệu quả quỹ đất dọc tuyến, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thủ tướng kiểm tra thi công dự án đường cất hạ cánh số 2 cùng các hạng mục đồng bộ tại Cảng Hàng không Phù Cát (Ảnh: Công Sơn).

Cùng với đó, cần chăm lo đời sống người dân tại các khu tái định cư, bảo đảm nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ. Rút kinh nghiệm, triển khai hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm thời gian tới, bảo đảm tiến độ, chất lượng và sự đồng thuận của nhân dân.

Hoàn thành đường băng số 2 Cảng Hàng không Phù Cát trước 3 tháng

Kiểm tra thực địa dự án đường cất hạ cánh số 2 và các hạng mục đồng bộ tại Cảng Hàng không Phù Cát, Thủ tướng chia sẻ trước đây từng có nhiều ý kiến lo ngại khi giao một dự án lớn cho địa phương làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy tỉnh Gia Lai đã thực hiện rất tốt.

Thủ tướng biểu dương nỗ lực của địa phương, các nhà thầu thi công, tư vấn, thiết kế; đồng thời nhấn mạnh đã làm tốt phải làm tốt hơn nữa, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình; xử lý an toàn các di vật, vật liệu còn sót lại trên công trường.

Theo Thủ tướng, việc phân cấp, phân quyền cho địa phương là chủ trương đúng đắn nhưng phải đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra tiêu cực, lợi ích nhóm. Tinh thần là “vừa làm vừa kiểm tra”, quyết toán đến đâu kiểm tra đến đó, bảo đảm công khai, minh bạch.

Thủ tướng tặng lì xì chúc mừng năm mới các đơn vị thi công dự án nâng cấp, mở rộng sân bay Phù Cát (Ảnh: Công Sơn).

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết kế hoạch ban đầu, dự án hoàn thành vào ngày 30/9. Tuy nhiên, tỉnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành vào ngày 30/6 và đưa vào khai thác từ tháng 7.

Đại diện chủ đầu tư và đơn vị thi công cũng cam kết với Thủ tướng sẽ hoàn thành dự án đúng mốc 30/6, sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch.

Về công tác quản lý, khai thác và vận hành, Thủ tướng nhấn mạnh sẽ tiếp tục giao tỉnh Gia Lai trực tiếp vận hành, bảo đảm tối ưu hóa hiệu quả khai thác sân bay.

Theo Thủ tướng, việc mở rộng, nâng cấp Cảng Hàng không Phù Cát không chỉ phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mà còn góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống dân sinh trên địa bàn.