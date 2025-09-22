Thủ tướng: "Nhà nước không làm những gì tư nhân làm được và làm tốt hơn"

Quan điểm này được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra khi chủ trì cuộc họp ngày 22/9 của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, để tiếp tục cho ý kiến hoàn thiện hồ sơ Đề án, dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế Nhà nước, chuẩn bị trình Bộ Chính trị.

Nêu rõ kinh tế Nhà nước là một thành phần nằm trong chỉnh thể nền kinh tế quốc gia với nhiều thành phần, Thủ tướng cho rằng cách tiếp cận trong xây dựng đề án phải bảo đảm bao trùm, toàn diện, căn cơ và hệ thống, nằm trong tổng thể các nghị quyết "trụ cột" của Bộ Chính trị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Đề án này, theo người đứng đầu Chính phủ, cũng phải tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên thực tế, khơi thông nguồn lực và kiến tạo phát triển với kinh tế Nhà nước.

Mục tiêu được Thủ tướng nhấn mạnh là phát triển kinh tế Nhà nước theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt nhằm bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh tài chính - tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực của quốc gia cũng như bảo đảm an sinh và tiến bộ, công bằng xã hội.

Một số quan điểm chỉ đạo được lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh là kinh tế Nhà nước phát huy vai trò chủ đạo, tiên phong, dẫn dắt, điều tiết, kết nối các thành phần kinh tế.

Các nguồn lực được quản lý chặt chẽ và phát huy tối đa, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch trong tiếp cận và sử dụng nguồn lực của đất nước, cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, Nhà nước làm những gì tư nhân không làm được; Nhà nước không làm những gì tư nhân làm được và làm tốt hơn.

Cùng với đó, theo Thủ tướng, phải tăng cường xã hội hóa; tiếp tục cổ phần hóa để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn và không thất thoát nguồn lực Nhà nước.

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ họp để tiếp tục cho ý kiến hoàn thiện hồ sơ Đề án, dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế Nhà nước (Ảnh: Đoàn Bắc).

Người đứng đầu Chính phủ cũng quán triệt tuân thủ nguyên tắc phân định rõ trách nhiệm hình sự với hành chính, dân sự; giữa pháp nhân và cá nhân trong xử lý vi phạm, khi xử lý các sai phạm. Trong các vụ việc về dân sự - kinh tế, ưu tiên áp dụng các biện pháp về dân sự, kinh tế, hành chính trước.

Thủ tướng định hướng mô hình quản lý nguồn lực, quản lý doanh nghiệp Nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, linh hoạt; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục trong quản lý Nhà nước, giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm.

Theo yêu cầu của người đứng đầu Chính phủ, Bộ Tài chính (cơ quan chủ trì xây dựng) và cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến xác đáng tại cuộc họp để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Đề án, dự thảo Nghị quyết trình Bộ Chính trị bảo đảm tiến độ và chất lượng.