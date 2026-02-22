Thủ tướng: Nghiên cứu phương án tổ chức giao thông, không để ùn tắc kéo dài

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16 về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo thống kê, trong 8 ngày nghỉ Tết, tai nạn giao thông giảm mạnh cả 3 tiêu chí so với kỳ nghỉ Tết năm 2025 (giảm khoảng 29,5% về số vụ; giảm 66 người chết, tương đương 24%; giảm 120 người bị thương, tương đương 33,8%).

Biểu dương các lực lượng góp phần tạo nên kết quả này, Thủ tướng nhấn mạnh tình hình trật tự, an toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng cả trên đường bộ và đường thủy.

Thủ tướng yêu cầu không để ùn tắc giao thông kéo dài trên các tuyến đường cửa ngõ đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, đặc biệt còn xảy ra một số trường hợp chống đối người thi hành công vụ trong hoạt động tuần tra và kiểm soát giao thông, gây bức xúc trong dư luận.

Để tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm trật tự và giữ gìn an toàn phục vụ nhân dân đi lại trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết và mùa Lễ hội xuân năm 2026, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, kiểm tra an toàn giao thông tuyến đường bộ cao tốc, đường giao thông địa phương, các phương tiện vận tải hành khách, đặc biệt là xe khách giường nằm hai tầng.

Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tập trung quyết liệt xử lý những vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, như: vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng, đi không đúng phần đường, làn đường, dừng, đỗ trái phép, quay đầu xe, tránh, vượt không đúng quy định, xử lý nghiêm minh, đặc biệt là đối với hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ trong hoạt động giao thông vận tải…

Mặt khác, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu nghiên cứu phương án tổ chức giao thông hợp lý theo hướng điều tiết bớt số làn của chiều đường có mật độ thấp cho chiều đường có lưu lượng cao, giảm nguy cơ ùn tắc, nhất là tại các trạm thu phí, các tuyến cao tốc, nút giao thông kết nối cửa ngõ đô thị lớn như Hà Nội và TPHCM.

Phương án này nhằm phục vụ người dân giao thông thuận tiện, an toàn, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên các tuyến đường vào trung tâm Hà Nội và TPHCM.

Lưu ý Bộ Xây dựng chỉ đạo quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm hành vi chở quá số người quy định.

Với lãnh đạo các địa phương, Thủ tướng yêu cầu trực tiếp chỉ đạo bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, có giải pháp xử lý ngay sự cố phát sinh, nhất là trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết và dịp Lễ hội Xuân 2026, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn.

Các địa phương được giao phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Xây dựng và các đơn vị có liên quan tổ chức giao thông hợp lý, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Lãnh đạo địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng nếu để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông trên địa bàn.