Thủ tướng: "Dứt khoát chi trả xong chế độ cho cán bộ nghỉ việc trước 15/10"

Chiều 1/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ đánh giá tình hình sau 3 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhằm rà soát những khó khăn, vướng mắc và bàn giải pháp tháo gỡ để việc vận hành bộ máy hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trơn tru, thông suốt. Đi kèm với đó, cần chuyển đổi trạng thái từ nền hành chính nặng về quản lý, thụ động giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp sang kiến tạo phát triển và chủ động phục vụ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu hoàn thành chi trả chế độ cho cán bộ nghỉ việc trước 15/10 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Theo người đứng đầu Chính phủ, sau 3 tháng triển khai (từ 1/7), việc tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Đến nay, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đã cơ bản kiện toàn tổ chức và nhân sự, vận hành tương đối thông suốt, đồng bộ, không gián đoạn, bảo đảm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Cải cách hành chính và chuyển đổi số cũng đạt nhiều kết quả tích cực với trên 7 triệu hồ sơ trực tuyến được xử lý, tỷ lệ đúng hạn đạt trên 91%, hơn 3.100 trung tâm hành chính công cấp xã được đưa vào hoạt động.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp trụ sở, tài sản công được triển khai nghiêm túc, tiết kiệm ngân sách, nhiều cơ sở được chuyển đổi công năng phục vụ cộng đồng.

Dù vậy, lãnh đạo Chính phủ thẳng thắn cho rằng quá trình triển khai vẫn còn không ít vướng mắc, tồn tại, như vẫn còn tình trạng nơi thừa, nơi thiếu cán bộ, công chức; một số nơi lượng công việc chưa phù hợp với số cán bộ, những địa bàn phát triển mạnh về kinh tế - xã hội có tình trạng quá tải công việc, công việc nhiều nhưng chế độ chính sách chưa phù hợp.

Trong khi đó, đội ngũ cán bộ nhiều nơi còn hạn chế về năng lực quản lý, năng lực pháp lý, năng lực chuyên môn, năng lực chuyển đổi số, năng lực kiến tạo…

Thủ tướng cũng nêu thực tế một số văn bản hướng dẫn còn chậm, nhất là trong lĩnh vực tài chính - kế toán, đất đai, giáo dục... Hệ thống dịch vụ công trực tuyến cũng còn bất cập, dữ liệu thiếu đồng bộ.

Một bất cập khác, theo Thủ tướng, là việc chưa giải quyết dứt điểm việc chi trả chế độ chính sách cho người nghỉ việc; người dân ở một số địa bàn chưa kịp thích ứng với cách thức giải quyết thủ tục mới…

Đề nghị bàn giải pháp tháo gỡ ngay những vướng mắt này, Thủ tướng cho biết đến nay, vẫn còn nhiều lĩnh vực chưa có hướng dẫn cụ thể khiến địa phương lúng túng trong triển khai.

Chỉ đạo làm rõ nguyên nhân tại sao, trách nhiệm của ai, cam kết tiến độ như thế nào, Thủ tướng quán triệt “Không thể để tình trạng chờ đợi văn bản làm đình trệ bộ máy”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ đánh giá tình hình sau 3 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Ông cũng yêu cầu các đơn vị làm rõ vướng mắc, đề xuất tháo gỡ, cam kết tiến độ hoàn thành chi trả chế độ cho người nghỉ việc, dứt khoát hoàn thành trước 15/10. Cùng với đó, Thủ tướng chỉ đạo đánh giá kỹ lưỡng, chính xác thực trạng tình hình và đề xuất giải pháp giải quyết tình trạng nơi thừa, nơi thiếu cán bộ, công chức.

Về cải cách hành chính, Thủ tướng cho rằng nhiều thủ tục liên thông chưa vận hành trôi chảy, như thủ tục phi địa giới trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, hộ tịch, bảo hiểm…

Ông đề nghị các đại biểu nêu hướng giải quyết để đơn giản hóa quy trình, không để tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần, gây bức xúc, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: "Chừng nào người dân còn kêu ca là chính quyền hoạt động chưa hiệu quả". Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh cần phát huy hơn nữa vai trò kiến tạo phát triển của cấp cơ sở.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị các đại biểu cho ý kiến ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong việc tổ chức, triển khai nhiệm vụ.