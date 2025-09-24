Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay đô thị thông minh ở 6 thành phố lớn

Nhiệm vụ này được Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt ra khi phát biểu kết luận phiên họp thứ 4 Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chiều 24/9.

Nhấn mạnh tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi" và "thời gian là vàng ngọc", Thủ tướng quán triệt phải tranh thủ từng ngày từng giờ để đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào mọi hoạt động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Trước những tồn tại, hạn chế được chỉ ra tại phiên họp, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nỗ lực, hành động quyết liệt với tinh thần không chậm trễ, không dây dưa, kéo dài, không dàn trải trong quá trình bố trí, sắp xếp nguồn lực. Thủ tướng cũng lưu ý các đơn vị không để lãng phí thời gian, trí tuệ, nguồn lực, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể.

Theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ, tất cả các bộ, ngành, địa phương phải tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu của đơn vị, hoàn thành chậm nhất trong quý IV và bảo đảm đúng - đủ - sạch - sống, thống nhất dùng chung từ Trung ương tới cơ sở.

“Nếu hạ tầng số mà không sử dụng được, dứt khoát khoanh lại để tiếp tục xử lý và đầu tư đồng bộ hệ thống mới thống nhất, hiện đại, bảo đảm công khai, minh bạch”, Thủ tướng quán triệt.

Chỉ đạo các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu bộ, ngành, địa phương tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, kịp thời báo cáo để giải quyết dứt điểm.

Cùng với đó, người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Công an vận hành, khai thác hiệu quả Trung tâm Dữ liệu quốc gia, phát triển ứng dụng VneID, đẩy mạnh giám sát an ninh mạng.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Thủ tướng đề cập, là Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và 6 thành phố khẩn trương phê duyệt đề án đô thị thông minh trong tháng 9 và tổ chức triển khai thực hiện ngay trong năm 2025.

Các thành viên Chính phủ tham dự phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao hoàn thành cơ sở dữ liệu về đất đai; Bộ Xây dựng hoàn thiện dữ liệu về nhà ở, bất động sản, triển khai sàn giao dịch bất động sản; Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thành cơ sở dữ liệu về học sinh, sinh viên.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Chính phủ quán triệt là phải đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; bố trí đủ nguồn kinh phí và nhân lực về hạ tầng số.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính chủ trì, rà soát, bảo đảm về kinh phí và nguồn nhân lực; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại cổ phần tổ chức triển khai hiệu quả, đúng đối tượng với lãi suất thấp gói tín dụng 500.000 tỷ đồng nhằm thúc đẩy đầu tư vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hạ tầng chiến lược.