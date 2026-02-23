Thủ tướng: "Cắt giảm thủ tục hành chính, nhất là xin giấy phép"

Chiều 23/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; gặp mặt, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo, phóng viên, vận động viên, huấn luyện viên, đại diện các doanh nghiệp văn hóa, du lịch, doanh nhân tiêu biểu trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Với tinh thần "Bắt tay vào việc ngay từ ngày đầu, tháng đầu", không để "Tháng Giêng là tháng ăn chơi" làm chậm tiến độ công việc, Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung chỉ đạo khẩn trương triển khai quyết liệt nhiều nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Ảnh: Đoàn Bắc).

Trong hoàn thiện thể chế, chính sách, Thủ tướng lưu ý ưu tiên các cơ chế, chính sách đặc thù, tháo gỡ "điểm nghẽn" để huy động nguồn lực cho phát triển văn hóa, đặc biệt là chính sách đặc thù, đột phá thúc đẩy hợp tác công tư trong lĩnh vực văn hoá, triển khai mô hình lãnh đạo công - quản trị tư; đầu tư công - quản lý tư; đầu tư tư - sử dụng công đối với một số thiết chế văn hoá, thể thao.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí. Tập trung đầu tư, hoàn thiện hạ tầng văn hóa, ưu tiên các thiết chế văn hoá quy mô quốc gia, từng bước vươn tầm quốc tế.

Tạo đột phá trong phát triển thể thao Việt Nam cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được lãnh đạo Chính phủ nhắc tới. Theo đó, ông nhấn mạnh cần chú trọng phát triển hài hòa thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Thủ tướng cũng phát động phong trào "Mỗi người dân - Một môn thể thao", lấy sức khỏe nhân dân làm nền tảng cho sự phát triển của quốc gia.

Với du lịch, Thủ tướng lưu ý cần nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. “Phấn đấu năm 2026 đón 25 triệu lượt khách du lịch quốc tế và phục vụ 150 triệu lượt khách du lịch nội địa”, Thủ tướng nêu rõ.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Chính phủ nhắc cần chủ động định hướng dư luận; xây dựng không gian truyền thông lành mạnh, hiện đại; hình thành những diễn đàn lý luận văn hóa sắc bén, có tầm ảnh hưởng khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc làm việc (Ảnh: Đoàn Bắc).

Làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về lĩnh vực văn hóa và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu thể chế phải kiến tạo phát triển, khuyến khích sáng tạo; tăng cường phân cấp, phân quyền, tự quyết, tự làm, tự chịu trách nhiệm.

“Cắt giảm thủ tục hành chính, nhất là xin giấy phép; cương quyết xóa quan liêu bao cấp, thực hiện cơ chế thị trường; trao quyền tự chủ mạnh mẽ hơn cho các đơn vị sự nghiệp, trong đó có tự chủ về biên chế; giao việc, đặt hàng đi đôi với giao nguồn lực”, Thủ tướng nêu định hướng.

Trong huy động nguồn lực, Thủ tướng nhấn mạnh với nguồn lực Nhà nước, phải xây dựng đề án, chương trình, dự án cụ thể.

Với nguồn lực từ nhân dân, doanh nghiệp, phải xây dựng cơ chế để huy động, làm rõ người dân, doanh nghiệp có thể đóng góp và được hưởng những gì; tiến hành phát hành trái phiếu công trình để đầu tư xây dựng công trình thể thao, nhà hát; đẩy mạnh hợp tác công tư, trong đó có hình thức đầu tư công, quản trị tư với các công trình văn hóa, thể thao, như sân vận động Mỹ Đình, nhà văn hóa, làng văn hóa…

Thủ tướng Phạm Minh Chính mừng tuổi đầu Xuân cho các đại biểu dự buổi gặp mặt (Ảnh: Đoàn Bắc).

Về nhân lực, người đứng đầu Chính phủ lưu ý phải giữ chân người tài, thu hút người tài, đào tạo người tài. Đi kèm với đó, cần đề xuất cơ chế, đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ, kể cả thu hút đầu tư tư nhân theo hình thức đầu tư tư, sử dụng công trang thiết bị biểu diễn nghệ thuật…

Với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng cho rằng cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của người dân, của cấp cơ sở trong giữ gìn, bảo tồn, khai thác, phát huy các giá trị văn hóa, phát triển du lịch như mô hình homestay, thúc đẩy thể dục, thể thao…