Thủ tướng: “Lựa chọn cán bộ có đức, có sức, có tài”

Tinh thần này được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khi phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 13/10.

Đại hội nhằm kiểm điểm, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn 2025-2030; đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện của Trung ương trình Đại hội Đảng XIV.

Dấu mốc lịch sử trong hành trình xây dựng Chính phủ vì dân

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đại hội là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng bộ Chính phủ, một dấu mốc lịch sử trong hành trình xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, vì nước, vì dân.

Hành trình này, theo Thủ tướng, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị nói chung và của “cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy” nói riêng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I (Ảnh: Minh Châu).

“Đảng ủy Chính phủ là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với hoạt động của Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan trực thuộc, đặc biệt là công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý Nhà nước của Chính phủ, bảo đảm thể chế hóa và tổ chức thực thi kịp thời, hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trên các lĩnh vực”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, vượt dự báo, Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ đã nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, với tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”.

Người đứng đầu Chính phủ nhận định Chính phủ cũng đã kịp thời ứng phó linh hoạt, phù hợp, hiệu quả với những vấn đề mới phát sinh; nỗ lực vượt bậc, kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, thách thức, tham mưu đề xuất các quyết sách có tính “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái”, nhất là trong phòng chống đại dịch Covid-19; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế…

Đặc biệt, trong 2 năm cuối nhiệm kỳ, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo góp phần tham mưu xây dựng và thực hiện các quyết sách mang tính lịch sử của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và các nghị quyết của Bộ Chính trị tạo đột phá phát triển các lĩnh vực trụ cột, then chốt trong kỷ nguyên mới.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I (Ảnh: Đoàn Bắc).

“Có thể khẳng định, nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện, nổi bật trên tất cả lĩnh vực; tạo đà cải cách, đổi mới; tạo lực phát triển nhanh và bền vững; tạo khí thế sôi động trong toàn xã hội và góp phần tạo thêm niềm tin vững chắc trong nhân dân vào Đảng”, Thủ tướng khẳng định.

Huy động mọi nguồn lực để tăng tốc, đột phá

Trên cơ sở báo cáo nhiệm kỳ 2021-2025 trong các văn kiện Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, đánh giá về những thành tựu đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân.

Trong đó, ông lưu ý cần phân tích rõ những vấn đề mới nổi lên trong thực tế và bài học kinh nghiệm cần rút ra trong chỉ đạo, điều hành…

Bước vào nhiệm kỳ mới, người đứng đầu Chính phủ nhận định tình hình còn diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhìn chung khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, theo lời Thủ tướng.

Đoàn Chủ tịch Đại hội (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng cho biết Đại hội Đảng XIV được Trung ương xác định là khởi nguồn của kỷ nguyên vươn mình. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhấn mạnh chúng ta đang đứng trước thời điểm lịch sử, cơ hội lịch sử để phát triển nhanh, bền vững, song cũng đứng trước yêu cầu rất cao về sự đột phá mang tính cách mạng, khoa học, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt trong mọi mặt của đời sống xã hội.

Quán triệt tinh thần đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần này đưa ra phương châm hành động: “Đoàn kết, kỷ cương - Dân chủ, đổi mới - Đột phá, phát triển - Gần dân, vì dân”.

Trong đó, “Đoàn kết, kỷ cương” là cơ sở, nền tảng; “Dân chủ, đổi mới” là nguyên tắc, phương pháp; “Đột phá, phát triển” là mục tiêu, yêu cầu; “Gần dân, vì dân” là tư tưởng dân là gốc, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân…

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đại hội đi sâu phân tích, dự báo bối cảnh tình hình và cho thêm ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

Trong đó, theo Thủ tướng, câu hỏi lớn đặt ra là “phải làm thế nào để xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch vững mạnh, đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đồng thời huy động được mọi nguồn lực của đất nước để tăng tốc, đột phá, phát triển đất nước trong bối cảnh mới?”.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội (Ảnh: Đoàn Bắc).

Về xây dựng Đảng, Thủ tướng nhấn mạnh cần đặc biệt chú trọng công tác cán bộ, coi đây là “then chốt của then chốt”, làm sao để lựa chọn được cán bộ có đức, có sức, có tài.

Ông cũng gợi mở thảo luận về nhiệm vụ, giải pháp để vừa đẩy mạnh kiến tạo phát triển nhanh, bền vững; vừa tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có hiệu quả...

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, theo Thủ tướng, cần giải pháp đột phá để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trở lên trong nhiều năm…

“Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Chính phủ quyết tâm phấn đấu là một trong những Đảng bộ tiên phong, gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện thành công nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng”, Thủ tướng khẳng định.