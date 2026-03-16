Tổng Bí thư Tô Lâm: Hải Phòng cần nâng cấp mô hình tăng trưởng

Sáng 16/3, tại Hải Phòng, Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm và chủ trì buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

GRDP của Hải Phòng cao thứ hai cả nước

Theo báo cáo của lãnh đạo thành phố, những năm qua, đặc biệt trong năm 2025, Hải Phòng đạt nhiều kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội. GRDP của thành phố tăng 11,81%, đứng thứ hai cả nước và cao nhất trong các thành phố trực thuộc Trung ương.

Đây cũng là năm thứ 11 liên tiếp Hải Phòng duy trì mức tăng trưởng hai con số. Quy mô nền kinh tế của thành phố đạt gần 30 tỷ USD, đứng thứ ba cả nước.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm gần 90% GRDP. Sản xuất công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu với mức tăng khoảng 15%, nổi bật ở lĩnh vực chế biến, chế tạo.

Hoạt động cảng biển và logistics của thành phố tiếp tục phát triển mạnh, góp phần nâng cao khả năng thu hút đầu tư. Nhiều chỉ tiêu xã hội đạt kết quả tích cực, đặc biệt là công tác giải quyết việc làm và phát triển du lịch.

Hải Phòng cũng đạt nhiều thành tích nổi bật trong cải cách hành chính và quản trị công.

Theo lãnh đạo thành phố, Hải Phòng đã sớm quán triệt và cụ thể hóa các định hướng lớn của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Thành phố đã xây dựng chương trình hành động nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030 với nhiệm vụ và giải pháp khá rõ ràng.

"Hải Phòng phải tập trung vào công nghiệp công nghệ cao"

Biểu dương những kết quả đã đạt được, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng Hải Phòng tiếp tục khẳng định truyền thống năng động, sáng tạo và tinh thần tiên phong trong phát triển.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục: Tăng trưởng kinh tế tuy cao nhưng một số chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu đề ra. Thu nhập bình quân đầu người và kết quả thu hút FDI của thành phố vẫn thấp hơn kỳ vọng.

Cơ cấu kinh tế dù chuyển dịch tích cực nhưng vẫn phụ thuộc khá lớn vào công nghiệp gia công, lắp ráp. Giá trị gia tăng và hàm lượng công nghệ trong nhiều ngành còn hạn chế.

Bên cạnh đó, hạ tầng của thành phố tuy được cải thiện nhưng kết nối vùng vẫn chưa đồng bộ. Các lĩnh vực logistics, đường sắt, đường thủy nội địa và hạ tầng số vẫn còn nhiều điểm cần hoàn thiện.

Quá trình đô thị hóa nhanh cũng đặt ra nhiều thách thức đối với công tác quy hoạch đô thị, bảo vệ môi trường, phát triển nhà ở cho người lao động và nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh các định hướng của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị cần được cụ thể hóa thành các chương trình hành động bài bản, đồng bộ và có trọng tâm.

Ông yêu cầu chương trình hành động của Hải Phòng phải xác định rõ mốc thời hạn, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm và rõ sản phẩm. Các nhiệm vụ cần gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát và đánh giá định kỳ để kịp thời điều chỉnh khi cần thiết.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Hải Phòng cần tạo đột phá trong phát triển công nghiệp hiện đại. Thành phố phải tập trung vào công nghiệp công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ có giá trị gia tăng lớn.

Theo Tổng Bí thư, việc lựa chọn nhà đầu tư cần chú trọng đến chất lượng, công nghệ và khả năng tham gia vào các chuỗi cung ứng chiến lược nhằm hình thành hệ sinh thái công nghiệp tiên tiến.

Quá trình tái cơ cấu công nghiệp của thành phố phải gắn với hiện đại hóa, số hóa và xanh hóa. Hải Phòng cũng cần phục hồi có chọn lọc các ngành thế mạnh như cơ khí, đóng tàu, vận tải và dịch vụ cảng biển trên nền tảng công nghệ cao và tiêu chuẩn môi trường mới.

Tổng Bí thư cũng định hướng Hải Phòng phát triển hệ thống cảng biển và logistics hiện đại tầm quốc gia và quốc tế. Thành phố cần xây dựng trung tâm logistics quốc tế gắn với hệ thống cảng biển hiện đại, vận tải đa phương thức, thương mại điện tử, cảng xanh và cảng thông minh.

Mục tiêu là đưa Hải Phòng trở thành trung tâm điều phối các dòng chảy thương mại, logistics và dịch vụ giá trị cao của khu vực miền Bắc.

Về tư duy quy hoạch và kết nối vùng, Tổng Bí thư đề nghị Hải Phòng đặt mình trong tương quan với các thành phố cảng lớn của châu Á và thế giới để định hình tầm nhìn phát triển dài hạn.

Theo đó, quy hoạch phát triển của thành phố cần được xây dựng với tầm nhìn xa, không chỉ đến năm 2030 hay 2045 mà còn hướng tới những giai đoạn xa hơn, đồng thời chủ động chuẩn bị không gian phát triển và hạ tầng chiến lược.

Bên cạnh phát triển kinh tế, Tổng Bí thư cũng yêu cầu Hải Phòng đặc biệt quan tâm đến lực lượng lao động. Thành phố cần chú trọng đến công nhân trong các khu công nghiệp, công nhân cảng biển, người lao động nhập cư và các nhóm yếu thế trong xã hội.

Phát triển công nghiệp phải đi đôi với phát triển hạ tầng xã hội cho người lao động. Thành phố cần đẩy mạnh chương trình phát triển nhà ở xã hội, khu lưu trú công nhân và các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế, nhà trẻ và dịch vụ công cộng gần các khu công nghiệp.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Hải Phòng cần hướng tới mục tiêu trở thành một thành phố đáng sống. Thành phố phải tạo điều kiện để mọi người dân có cơ hội học tập, làm việc, sáng tạo và vươn lên, đồng thời bảo đảm tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ xã hội, văn hóa, môi trường và hạnh phúc của con người.