Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 423/QĐ-TTg ngày 11/3 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Quy hoạch đặt mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành đô thị biển hiện đại, thông minh, có sức lan tỏa và khả năng cạnh tranh quốc tế. Thành phố được định hướng phát triển cân bằng giữa kinh tế, xã hội và môi trường, đồng thời trở thành hình mẫu về quản trị đô thị bền vững gắn với bảo vệ tài nguyên và thích ứng biến đổi khí hậu.

Việc lập quy hoạch cũng nhằm cụ thể hóa các định hướng phát triển của Hải Phòng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia và vùng. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn, đồng thời làm căn cứ cho việc lập, điều chỉnh các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và các chương trình phát triển đô thị.

Bên cạnh đó, quy hoạch hướng tới tạo nền tảng không gian và hạ tầng cho sự phát triển của các đô thị, các trung tâm văn hóa, kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Thành phố cũng được định hướng nâng cao năng lực liên kết vùng, tăng cường kết nối quốc gia và quốc tế.

Quy mô quy hoạch hơn 3.190km2

Trung tâm Chính trị - hành chính mới của thành phố Hải Phòng (Ảnh: Nguyễn Dương).

Theo quyết định phê duyệt, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của Hải Phòng sau sáp nhập theo Nghị quyết số 1669/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cùng khu vực không gian biển liên quan theo quy định pháp luật hiện hành.

Toàn thành phố hiện có 114 đơn vị hành chính cấp xã. Tổng diện tích tự nhiên lập quy hoạch khoảng 3.194,72km2, bao gồm đất liền, khu vực đảo ven bờ và vùng biển đảo, theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Về quy mô dân số, dự kiến đến năm 2040 tổng dân số toàn thành phố đạt khoảng 6,50-6,80 triệu người. Trong đó, dân số thường trú ước khoảng 5,2-5,5 triệu người.

Đến năm 2050, tổng quy mô dân số toàn thành phố dự kiến đạt khoảng 8,5-9,5 triệu người. Dân số thường trú ước đạt khoảng 7,5-8 triệu người.

Quy mô đất xây dựng đô thị cũng được dự báo tăng mạnh trong các giai đoạn phát triển. Đến năm 2040, diện tích đất xây dựng toàn đô thị (chưa bao gồm đất dành cho các công trình hạ tầng đầu mối quy mô lớn) dự kiến khoảng 100.000-120.000ha.

Đến năm 2050, diện tích đất xây dựng đô thị dự kiến đạt khoảng 160.000-180.000ha, phản ánh nhu cầu mở rộng không gian phát triển của thành phố trong tương lai.

Định hướng phát triển hạ tầng, không gian đô thị

Quyết định cũng nêu 8 yêu cầu trọng tâm đối với việc lập quy hoạch chung thành phố.

Trong đó, việc nghiên cứu phát triển Hải Phòng được đặt trong mối liên kết chặt chẽ với các tỉnh, thành phố thuộc vùng động lực phía Bắc, vùng đồng bằng sông Hồng và vùng Thủ đô Hà Nội. Quy hoạch phải làm rõ vai trò của Hải Phòng là cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế biển và cửa ngõ giao thương quốc tế của khu vực.

Quy hoạch yêu cầu rà soát và đánh giá việc thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt trước đó, xác định những nội dung cần kế thừa, đồng thời làm rõ các tồn tại, hạn chế hoặc điểm chưa phù hợp trong bối cảnh phát triển mới và sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Các chủ trương, định hướng của quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và các quy hoạch ngành liên quan cũng sẽ được cập nhật, tích hợp trong quá trình lập quy hoạch. Việc tổ chức không gian phát triển cần bảo đảm sự đồng bộ giữa khu vực phía Đông và phía Tây thành phố sau sáp nhập.

Một nội dung quan trọng khác là định hướng phát triển khung hạ tầng giao thông và các đầu mối vận tải đa phương thức tại các khu vực động lực kinh tế. Hệ thống này sẽ được kết nối với mạng lưới cảng biển, cảng hàng không, đường sắt quốc gia và giao thông thủy.

Quy hoạch cũng yêu cầu làm rõ vai trò của các tuyến đường sắt quan trọng như tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và tuyến Đông Anh - Gia Bình - Hạ Long. Đồng thời, nghiên cứu phát triển mạng lưới đường sắt đô thị và mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) tại các khu vực trọng điểm.

Trong định hướng không gian đô thị, quy hoạch nhấn mạnh việc tái thiết và chỉnh trang các khu đô thị cũ, đặc biệt là khu trung tâm lịch sử của thành phố. Các khu phố cũ phía Đông thuộc Hải Phòng trước đây và khu phố cũ phía Tây thuộc khu vực Hải Dương cũ sẽ được nghiên cứu tổ chức lại không gian đô thị.

Thành phố cũng sẽ nghiên cứu thiết kế đô thị và cảnh quan đối với các không gian ven sông, ven biển. Các khu vực bảo tồn sinh thái, vùng đệm chuyển tiếp và vùng phát triển có kiểm soát sẽ được xác định rõ.

Những khu vực được chú trọng bảo tồn gồm vùng núi Chí Linh - Côn Sơn, quần đảo Cát Bà, các vùng trũng ven biển và hệ thống rừng ngập mặn. Quy hoạch cũng định hướng phát triển trục không gian đô thị hai bên sông Cấm.

Bên cạnh đó, quy hoạch đặt mục tiêu phát triển mạng lưới khu, cụm công nghiệp và dịch vụ logistics theo hướng hiện đại, chuyên sâu, gắn với hạ tầng giao thông và các đầu mối vận tải đa phương thức.

Cụm cảng nước sâu Lạch Huyện, Hải Phòng (Ảnh: Nguyễn Dương).

Trong lĩnh vực nông nghiệp, quy hoạch định hướng phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung, nông nghiệp sạch và nông nghiệp công nghệ cao gắn với các vùng đặc sản. Không gian cư trú nông thôn cũng sẽ được tổ chức phù hợp với quá trình đô thị hóa, bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân và gìn giữ bản sắc nông thôn.

Quy hoạch cũng yêu cầu nghiên cứu phát triển không gian ngầm đô thị và hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại. Các nội dung trọng tâm gồm hệ thống đường sắt đô thị, mô hình phát triển đô thị TOD, khai thác không gian ngầm và phát triển đô thị thông minh gắn với hạ tầng thông tin và khoa học công nghệ.

Ngoài ra, các giải pháp phát triển vận tải đa phương thức, logistics, giao thông thủy nội vùng, bãi đỗ xe tại khu vực mật độ cao và vận tải công cộng bằng xe buýt gắn với chuyển đổi xanh cũng sẽ được nghiên cứu.

Quy hoạch cũng đặt yêu cầu tăng cường khả năng chống chịu của đô thị trước thiên tai và biến đổi khí hậu. Việc bảo đảm an toàn cung cấp nước, bảo vệ nguồn nước và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, năng lượng xanh được coi là những nội dung quan trọng.

Bên cạnh đó, các tồn tại về giao thông chồng chéo giữa giao thông đối nội và đối ngoại sẽ được nghiên cứu giải quyết. Thành phố sẽ xem xét bố trí các bến xe đối ngoại, tổ hợp đa chức năng gắn với đầu mối giao thông và logistics.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung như nhà máy nước, cơ sở xử lý rác thải, nước thải, nhà tang lễ và nghĩa trang cũng sẽ được hoàn thiện theo định hướng phát triển dài hạn.

Trên cơ sở các nội dung nghiên cứu, quy hoạch sẽ đề xuất các chương trình và dự án ưu tiên đầu tư theo từng giai đoạn. Mục tiêu là xây dựng hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, chất lượng cao, góp phần giải quyết các vấn đề môi trường đô thị và nông thôn, hướng tới phát triển bền vững cho Hải Phòng trong nhiều thập niên tới.