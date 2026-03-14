Những lá phiếu đầu tiên của Hải Phòng tại đặc khu Bạch Long Vĩ

Sáng 14/3, đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Cuộc bầu cử được tổ chức tại hai khu vực bỏ phiếu là Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công và Tiểu đoàn phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ.

Những lá phiếu đầu tiên của Đặc khu Bạch Long Vĩ, nơi bỏ phiếu sớm một ngày của TP Hải Phòng (Ảnh: Sơn Hà).

Đúng 6h30, lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong không khí trang nghiêm. Đến 7h, những lá phiếu đầu tiên của Hải Phòng đã được cử tri đặc khu Bạch Long Vĩ bỏ vào hòm phiếu.

Đặc khu Bạch Long Vĩ thuộc đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 1, gồm các đặc khu Cát Hải, Bạch Long Vĩ; các phường Đông Hải, Hải An, Hưng Đạo, Dương Kinh, Gia Viên, Ngô Quyền, Nam Đồ Sơn, Đồ Sơn và các xã Kiến Thụy, Kiến Minh, Kiến Hải, Kiến Hưng, Nghi Dương. Đơn vị bầu cử này có 5 người ứng cử, bầu 3 đại biểu.

Đối với bầu cử đại biểu HĐND thành phố, đặc khu Bạch Long Vĩ thuộc đơn vị bầu cử số 9, gồm 6 phường Hải An, Đông Hải, Đồ Sơn, Nam Đồ Sơn, Dương Kinh, Hưng Đạo và hai đặc khu Cát Hải, Bạch Long Vĩ. Đơn vị bầu cử này có 8 người ứng cử, bầu 5 đại biểu.

Theo Ủy ban Bầu cử đặc khu Bạch Long Vĩ, các điều kiện tổ chức cuộc bầu cử đã được chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm an toàn. Địa phương đã rà soát kỹ danh sách cử tri và bố trí hòm phiếu lưu động để phục vụ những cử tri chưa thể vào bờ bỏ phiếu.

Trong sáng cùng ngày, đoàn công tác của đặc khu ra khu vực tàu thuyền neo đậu, đánh bắt để ngư dân có thể tham gia bỏ phiếu, bảo đảm mọi cử tri đều thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử đặc khu Bạch Long Vĩ, đến 10h sáng 14/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại đặc khu đạt trên 93,5%.