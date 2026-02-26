Vụ tàu tông văng xe tải ở Hà Nội: Tài xế cố vượt, mắc kẹt trên đường ray

Liên quan tới vụ tai nạn đường sắt tối 25/2 khiến 2 người thương vong, sáng 26/2, Cục CSGT (Bộ Công an) đã có thông tin về vụ việc.

Theo Cục CSGT, vào lúc 19h51 ngày 25/2, tại km15+700 tuyến đường sắt Bắc - Nam (đoạn nút giao giữa đường Yên Phú với quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Ngọc Hồi, Hà Nội), tàu SE3 di chuyển theo chiều Văn Điển đi Thường Tín, đã va chạm với ô tô tải biển số 29H-792.88.

Lái xe tải không chấp hành hiệu lệnh cảnh báo, dẫn đến xe bị mắc kẹt trên đường sắt và xảy ra tai nạn (Ảnh: Cắt từ clip).

Nhà chức trách cho hay, trong vụ việc này lái xe tải biển số 29H-792.88 đã không chấp hành hiệu lệnh của báo hiệu đường sắt (báo hiệu, gác chắn tự động) tại đường ngang, không dừng xe nhường đường cho phương tiện giao thông đường sắt dẫn đến xe bị mắc kẹt trên đường ray và xảy ra tai nạn.

"Đáng chú ý, khi rào chắn tự động đã hạ xuống, xe tải đang nằm trên đường sắt nhưng vẫn có nhiều người điều khiển xe máy cố tình đi qua. Việc coi thường tín hiệu báo hiệu đường sắt đã trở thành thói quen xấu của nhiều người khi tham gia giao thông", vị đại diện Cục CSGT nhận định.

Lực lượng chức năng cẩu kéo phương tiện ra khỏi hành lang đường sắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Cục CSGT cho biết, theo quy định của pháp luật, tại các điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt, mọi phương tiện đường bộ phải nhường đường cho tàu hỏa.

Cục CSGT đã tiếp nhận và xác minh các video clip tại các đường ngang do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cung cấp. Đồng thời đơn vị này mong muốn nhận được nhiều clip liên quan do người dân cung cấp để xử lý nghiêm lái xe, người điều khiển phương tiện vi phạm.

Như đã đưa tin, khoảng 19h50 ngày 25/2, tàu hỏa chở khách SE3 số hiệu 942 khi đến đoạn đường nói trên đã va chạm với ô tô tải biển kiểm soát 29H-792.xx do anh N.V.T. (SN 1974, ở xã Mê Linh, Hà Nội) điều khiển, đang mắc kẹt lại trên đường ray.

Theo Công an Hà Nội, vụ tai nạn khiến anh T. tử vong tại chỗ. Tài xế mắc kẹt trong cabin, đến 22h được lực lượng chức năng đưa ra ngoài. Một người khác là anh Đỗ Như Hùng (SN 1985, ở xã Ngọc Hồi, Hà Nội) bị đa chấn thương, đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp.

Lái tàu và hành khách trên tàu không bị thương.