Khoảnh khắc ô tô tải chắn ngang đường ray bị tàu tông trúng ở Hà Nội

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, vào khoảng 19h50 ngày 25/2, tàu hỏa chở khách SE3 số hiệu 942 khi đến km13+714 khu gian Thường Tín (Văn Điển) đã va phải ô tô tải tại nơi đường ngang có chắn tự động.

Sau vụ va chạm, ô tô tải nằm chắn ngang đường sắt. Tài xế ô tô bị thương và mắc kẹt trong cabin, đến 22h người này được các lực lượng chức năng đưa ra ngoài.

Qua xác minh ban đầu lái tàu và hành khách không bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Ninh Thế Cường).

Hình ảnh từ camera hành trình của một ô tô ghi lại cho thấy, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ô tô tải đứng chắn ngang đường sắt. Lúc này, chắn tự động đã hạ xuống nhưng vướng trên thùng xe tải.

May mắn, thời điểm xảy ra tai nạn, một chiếc xe máy đã đi qua ô tô tải nên không bị ảnh hưởng.

Các lực lượng chức năng đang di chuyển ô tô tải khỏi hành lang đường sắt để đoàn tàu có thể tiếp tục hành trình.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng làm rõ.