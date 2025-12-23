Thông xe cầu Bình Phước 1, gỡ nút thắt cuối cùng trên sông Sài Gòn

Sáng 23/12, Sở Xây dựng TPHCM tổ chức lễ thông xe cầu Bình Phước 1 trên tuyến quốc lộ 1 sau hơn 2 tháng cấm ô tô để kích nâng tĩnh không.

Quá trình thi công, cây cầu đã được nâng cao thêm 1,25m, đạt tĩnh không thông thuyền 7m theo yêu cầu của ngành đường thủy.

Lễ thông xe cầu Bình Phước 1 sáng 23/12 (Ảnh: Ngọc Tân).

Sự kiện đã khép lại hành trình hơn 4 tháng triển khai phân luồng giao thông để kích nâng 2 cây cầu Bình Triệu 1 và Bình Phước 1 tại TPHCM. Dự án thu hút sự quan tâm của công chúng bởi công nghệ kích nâng độc đáo, được ví như "thần đèn" tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ thông xe cầu Bình Phước 1, ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, khẳng định từ hôm nay, các cầu trên sông Sài Gòn qua TPHCM đã đạt tĩnh không tối thiểu 7m theo quy hoạch đường thủy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 của Chính phủ.

Dự án góp phần khơi thông luồng đường thủy, phát triển các cảng sông trên địa bàn TPHCM, Tây Ninh; giảm tải cho đường bộ, tăng cường kết nối vùng, qua đó thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Võ Khánh Hưng gửi lời cảm ơn đến PGS.TS Tống Trần Tùng (Ảnh: Ngọc Tân).

Nhân dịp này, lãnh đạo Sở Xây dựng gửi lời cảm ơn đến PGS.TS Tống Trần Tùng và nhà giáo Nguyễn Văn Nhậm. Hai chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực cầu đường đã tư vấn cho thành phố phương án kích nâng tĩnh không, tránh được việc phải phá cầu cũ, xây cầu mới với chi phí tốn kém gấp nhiều lần.

Ông Võ Khánh Hưng cũng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ (chủ đầu tư) trong việc triển khai một dự án với công nghệ phức tạp nhưng đã đáp ứng yêu cầu đề ra.

Nhắc đến thành công của dự án, lãnh đạo sở cũng gửi lời cảm ơn người dân và các bác tài đã chia sẻ khó khăn, phiền toái khi lưu thông qua công trường; cảm ơn sự phối hợp của lực lượng cảnh sát giao thông cùng các sở, ngành, địa phương.

Cầu Bình Phước 1 được kích nâng để đạt tĩnh không thông thuyền 7m (Ảnh: Ngọc Tân).

Dự kiến, cầu Bình Triệu 1 và Bình Phước 1 sẽ được cập nhật biển báo thông số tĩnh không, đón các tàu hàng trọng tải lớn qua khoang thông thuyền trong thời gian tới.

Trước đó, trao đổi với phóng viên Dân trí, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang cho biết, cầu Bình Triệu 1 và Bình Phước 1 không đạt tĩnh không thông thuyền 7m. Hai nút thắt hạ tầng này đã tồn tại nhiều năm, ảnh hưởng đến tuyến vận tải thủy trên sông Sài Gòn.

Đây là tuyến đường thủy huyết mạch kết nối cảng biển Cát Lái, Cái Mép - Thị Vải với hệ thống cảng cạn (ICD), các trung tâm logistics của TPHCM và vùng "hậu phương" công nghiệp tại Tây Ninh, Bình Dương cũ.

"Việc nâng tĩnh không cầu sẽ tạo thuận lợi cho tàu thuyền lưu thông, chia sẻ áp lực với đường bộ. Về lâu dài, lượng hàng hóa được đưa từ đường bộ xuống đường sông góp phần giảm kẹt xe, giảm tai nạn và chi phí logistics cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam", Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang nhận định.