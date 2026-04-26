Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến thông xe tối 29/4

Chiều 26/4, đại diện Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng), chủ đầu tư dự án thành phần 2, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cho biết, dự kiến tối 29/4, cơ quan chức năng thông xe tạm đoạn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (Đồng Nai) đến nút giao quốc lộ 56 (TPHCM).

Theo Ban Quản lý dự án 85, đơn vị vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai và Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai, hỗ trợ tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông khi đưa vào khai thác tạm tuyến chính thuộc dự án thành phần 2, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Nam Anh).

Theo kế hoạch, phương án khả thi duy nhất là tổ chức cho ô tô ra vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo hướng đường Bưng Môn (tuyến đường do UBND xã Long Thành quản lý) kết hợp với đường gom bên phải tuyến này, có bổ sung đoạn nối trực tiếp vào cao tốc.

Đường Bưng Môn có mặt cắt hẹp, khoảng 9m, không có lề đường, dân cư hai bên đông đúc, gần chợ Long An, khu tái định cư và nhiều trường học.

Cục Cảnh sát giao thông cùng các đơn vị liên quan thống nhất trong giai đoạn đầu khai thác tạm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chỉ cho phép xe dưới 9 chỗ lưu thông vào cao tốc theo hướng kết nối này, nhằm giảm áp lực giao thông, đảm bảo an toàn.

Tuyến đường Bưng Môn nối quốc lộ 51 với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ảnh: Nam Anh).

Để phục vụ khai thác tạm, Ban Quản lý dự án 85 đang chỉ đạo nhà thầu khẩn trương sửa chữa, thảm lại mặt đường Bưng Môn, đồng thời lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo chỉ dẫn, biển cấm và hạn chế phương tiện theo phương án tổ chức giao thông đã được thống nhất.

Dù vậy, các cơ quan chuyên môn nhận định việc sử dụng đường Bưng Môn làm tuyến kết nối chính có thể khiến lưu lượng phương tiện tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và mất an toàn giao thông nếu thiếu sự điều tiết kịp thời.

Trước tình hình này, chủ đầu tư đề nghị lực lượng CSGT bố trí cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tuần tra, kiểm soát, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại khu vực đường Bưng Môn và các tuyến đường gom, đặc biệt trong giờ cao điểm và các dịp lễ.

Việc phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế ùn tắc, đảm bảo an toàn cho người dân khi tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bước vào giai đoạn khai thác tạm.

Sơ đồ hơn 37km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ Long Thành về Vũng Tàu (Đồ họa: Ngọc Tân).

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), có tổng chiều dài 43,7km. Trong đó, dự án thành phần 1 (địa bàn tỉnh Đồng Nai) dài 16km. Dự án thành phần 2 (địa bàn tỉnh Đồng Nai) dài 18,2km. Dự án thành phần 3 (địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) dài 19,5km.

Trước đó, Bộ Xây dựng dự kiến thông xe dự án thành phần 2 và 3 vào ngày 31/3. Tuy nhiên, khó khăn trong việc đấu nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khiến kế hoạch này phải lùi lại.