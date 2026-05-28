Thông xe 20km đầu tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Ngày 28/5, ông Phạm Văn Hòa, Phó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa, cho biết từ 9h cùng ngày, đơn vị tổ chức thông xe đoạn hơn 20km đầu tuyến thuộc dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Theo ông Hòa, đến nay, toàn bộ hạng mục trên đoạn tuyến này đã hoàn thành thi công, được nghiệm thu công trình xây dựng và được Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đánh giá đủ điều kiện đưa vào khai thác.

Một đoạn đường thuộc dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (Ảnh: Trung Thi).

Khi đưa vào sử dụng, đoạn cao tốc sẽ kết nối quốc lộ 1 với cao tốc Vân Phong - Nha Trang tại nút giao Km8+500, đồng thời kết nối với quốc lộ 26 qua nút giao Km20+300, góp phần hoàn thiện trục giao thông Đông - Tây của tỉnh Khánh Hòa.

Cũng theo ông Hòa, hơn 10km còn lại của dự án thành phần do tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư đang được các nhà thầu tăng tốc thi công để sớm hoàn thành, đưa toàn tuyến vào khai thác trong thời gian tới.

Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có tổng chiều dài khoảng 117km, được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư hơn 30km, phần còn lại do UBND tỉnh Đắk Lắk và Bộ Xây dựng phụ trách.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ rút ngắn quãng đường từ Khánh Hòa đến Buôn Ma Thuột từ gần 200km xuống còn 117km, góp phần tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy giao lưu văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội giữa Tây Nguyên và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.