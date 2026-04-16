Lộ trình thông xe cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày 30/4

Ban Quản lý dự án 85 (PMU 85, Bộ Xây dựng) vừa ban hành kế hoạch nghiệm thu và đưa vào khai thác dự án thành phần 2 của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, với mục tiêu thông xe trước ngày 30/4.

Theo kế hoạch, cơ quan thường trực Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu sẽ kiểm tra hiện trường và hồ sơ dự án từ ngày 15 đến 17/4.

Dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ảnh: Ngọc Tân).

Sau đó, các đơn vị liên quan thực hiện khắc phục tồn tại từ ngày 18 đến 21/4, trước khi được kiểm tra lại và báo cáo kết quả vào các ngày 22-23/4. Hội đồng dự kiến họp, đánh giá và chấp thuận kết quả nghiệm thu trước ngày 25/4.

Song song đó, phương án tổ chức giao thông trên tuyến cũng được lấy ý kiến từ ngày 16/4 với sự tham gia của Cục Cảnh sát giao thông (C08) và các đơn vị liên quan. Việc hoàn thiện phương án và lấy ý kiến chính thức sẽ hoàn tất trong giai đoạn 21-25/4 để trình Cục Đường bộ phê duyệt.

Về thủ tục bàn giao đưa tuyến chính vào khai thác, các bước kiểm tra hiện trường, kiểm đếm tài sản được thực hiện từ ngày 17 đến 19/4. Dự kiến, đến ngày 29/4, Khu Quản lý đường bộ IV báo cáo Cục Đường bộ chấp thuận đưa tuyến vào khai thác, làm cơ sở để PMU 85 quyết định thông xe.

Hướng tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Đồ họa: Ngọc Tân).

PMU 85 yêu cầu các nhà thầu, đơn vị tư vấn tập trung nguồn lực, hoàn thiện hạng mục an toàn giao thông, thoát nước, gia cố lề đường; đồng thời hoàn tất hồ sơ pháp lý theo đúng tiến độ. Các đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra chậm trễ, ảnh hưởng đến mục tiêu đưa dự án vào khai thác trong tháng 4 theo yêu cầu của Bộ Xây dựng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Ban Giao thông TPHCM (chủ đầu tư dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) cũng cho biết tuyến chính của dự án đã sẵn sàng phục vụ thông xe. Ngay khi dự án thành phần 2 trên địa bàn Đồng Nai được đưa vào khai thác, dự án thành phần 3 phía TPHCM cũng có thể vận hành đồng bộ.