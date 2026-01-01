Chính thức thông tuyến cao tốc từ Khánh Hòa đến TPHCM

Ngày 1/1, ông Đặng Văn Dũng, Giám đốc Dự án đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang (thuộc Ban Quản lý Dự án 7, Bộ Xây dựng), cho biết sáng cùng ngày, cao tốc này đã chính thức thông xe toàn tuyến.

Dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang, thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam, có tổng chiều dài hơn 83km, đi qua nhiều xã, phường của tỉnh Khánh Hòa. Công trình với tổng mức đầu tư gần 12.000 tỷ đồng, do Ban Quản lý Dự án 7 làm chủ đầu tư.

Đoạn đầu cao tốc Vân Phong - Nha Trang nối vào đường dẫn hầm Cổ Mã (Ảnh: Trung Thi).

Hồi tháng 4, hơn 70km của dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác. Riêng 13km đoạn đầu tuyến, kết nối với hầm Cổ Mã (thuộc xã Đại Lãnh) sau nhiều lần lỡ hẹn, nay đã chính thức thông xe.

Trước đó, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp rà soát, chỉ ra một số bất cập, tồn tại kỹ thuật trên tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang.

Theo ông Dũng, đến nay các bất cập, tồn tại này đã cơ bản được khắc phục, bảo đảm các phương tiện lưu thông an toàn trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang.

Việc toàn tuyến Vân Phong - Nha Trang thông xe góp phần hoàn thiện trục cao tốc liên tục từ hầm Cổ Mã đến TPHCM, dài hơn 460km.

Tuyến đường không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải hàng hóa, hành khách mà còn rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ hơn 8 giờ xuống khoảng 6 giờ.