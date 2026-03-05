Thông tin về tình hình hơn 12.000 công dân Việt Nam ở Trung Đông

Chiều 5/3, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, báo chí đề nghị Người phát ngôn Phạm Thu Hằng thông tin về tình hình công dân Việt Nam tại Trung Đông và phương án bảo hộ, sơ tán công dân về nước.

Bà Hằng cho biết theo thông tin từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại khu vực Trung Đông, có hơn 12.000 công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở khu vực này.

Tình hình công dân Việt Nam tại các khu vực này cơ bản vẫn ổn định, chưa ghi nhận thông tin công dân bị ảnh hưởng do các cuộc xung đột gây ra, theo Người phát ngôn Phạm Thu Hằng.

Trước tình hình xung đột hiện nay, bà Hằng cho biết Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan theo dõi sát diễn biến liên quan và giữ liên lạc thường xuyên với cộng đồng người Việt tại sở tại.

Bộ Ngoại giao cũng đã làm việc cụ thể với các cơ quan chức năng sở tại để hỗ trợ công dân Việt Nam, trong đó có những công dân đi du lịch, quá cảnh, đoàn công tác bị hủy chuyến bay ở khu vực do không phận bị đóng và phát khuyến cáo công dân bảo đảm an toàn, cung cấp các đầu mối liên hệ khẩn cấp.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam chủ động và triển khai công tác bảo hộ công dân, chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán công dân khi cần thiết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng (Ảnh: Bộ Ngoại giao).

Về các tàu biển Việt Nam và công dân Việt Nam làm việc trên các tàu nước ngoài đi qua khu vực Trung Đông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết theo nhận định các cơ quan chức năng trong nước, hoạt động vận tải biển qua khu vực hiện có nhiều nguy cơ gây mất an toàn, an ninh hàng hải.

Theo bà Hằng, để bảo đảm an toàn cho các tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế và thuyền viên Việt Nam làm việc trên các tàu biển nước ngoài có tuyến hàng hải qua khu vực này, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã gửi đề nghị tới các cơ quan chức năng liên quan, các hiệp hội chủ tàu, các chủ tàu Việt Nam, các công ty cung ứng thuyền viên.

Cơ quan chức năng đã yêu cầu các đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời các rủi ro có thể phát sinh, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho tàu biển Việt Nam hoạt động trên các tuyến quốc tế và thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển nước người có hành trình qua khu vực này.

Cùng với đó, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran, Israel và các khu vực lân cận cũng luôn theo dõi sát tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước lên các phương án bảo hộ cần thiết và kịp thời trong trường hợp có tàu biển hay công dân Việt Nam gặp khó khăn, theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao.

Cùng với đó, bà Hằng thông tin thêm về việc Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 4/3 đã ký quyết định thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của xung đột tại Trung Đông.

Trước đó, sáng 28/2, quân đội Mỹ và Israel phát động chiến dịch tập kích Iran. Các đòn "không kích phủ đầu" của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã gây ra các vụ nổ làm rung chuyển nhiều thành phố, đặc biệt là Thủ đô Tehran.

Iran sau đó nhanh chóng tuyên bố mở chiến dịch đáp trả Israel.