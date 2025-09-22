Thông tin nhân sự trước Đại hội Đảng bộ Quân đội là tuyệt mật

Chiều 22/9, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo giới thiệu Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thông tin tại họp báo, Đại tá Đậu Trọng Quang, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), cho biết phương châm của đại hội là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Kiên định - Đột phá - Phát triển."

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2025-2030.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng,...

Theo Đại tá Đậu Trọng Quang, Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ XII là dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng quân đội trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong đó, Đại hội xác định những điểm nổi bật như xây dựng quân đội từng bước lên hiện đại, nâng cao khả năng tác chiến trên không, trên biển, tác chiến điện tử và hình thành đơn vị tác chiến mới để bảo đảm xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại...

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Ảnh: Minh Huy).

Đại hội diễn ra từ chiều 29/9 đến sáng 2/10 (phiên khai mạc bắt đầu lúc 7h30 ngày 30/9, phiên bế mạc tổ chức vào sáng 2/10), với sự tham gia của 450 đại biểu.

Đại tá Vũ Văn Tự, Trợ lý Phòng Tuyên truyền cổ động (Cục Tuyên huấn), cho biết các thông tin xuyên tạc, sai sự thật về nhân sự trước Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, đã được xử lý, gỡ bỏ.

Ông khẳng định công tác nhân sự là lĩnh vực tối mật, tuyệt mật, không thể xuất hiện ra bên ngoài nhưng các thế lực xấu vẫn thêu dệt, cắt ghép để tuyên truyền chống phá, hạ uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quân đội.

Đại tá Đậu Trọng Quang, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (Ảnh: Minh Huy).

"Gần đây, có tin đồn người này sẽ làm Bộ trưởng, người khác sẽ làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, tôi khẳng định toàn bộ thông tin nhân sự đều tuyệt mật và không hề có những điều đó", Đại tá Vũ Văn Tự nhấn mạnh.

Sau khi xuất hiện các thông tin sai lệch, Cục Tuyên huấn đã tham mưu nhiều biện pháp về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ đại hội.

Cũng tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, cho biết tham dự đại hội có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương...

Trong thời gian đại hội, tại sảnh hội trường Bộ Quốc phòng và khu vực bên ngoài sẽ trưng bày hình ảnh, tài liệu, hiện vật, sản phẩm và công trình chào mừng.

Hoạt động này có sự tham gia của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Binh chủng Thông tin liên lạc, Học viện Kỹ thuật quân sự, Cục Chính trị (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam), Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, Thư viện Quân đội và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel).