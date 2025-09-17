Đại tướng Nguyễn Tân Cương hội đàm với Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Brunei

Ngày 17/9, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc hội đàm với Thiếu tướng Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi Bin Bol Hassan, Tư lệnh Quân đội Hoàng Gia Brunei.

Tại hội đàm, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, chuyến thăm lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương Việt Nam - Brunei ngày càng được tăng cường.

Ông tin tưởng cuộc hội đàm sẽ đạt được nhận thức chung, góp phần đưa hợp tác giữa Quân đội hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả.

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định vai trò quan trọng của ASEAN trong việc định hình, duy trì cấu trúc an ninh khu vực và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các nước thành viên cũng như với các đối tác.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi Bin Bol Hassan (Ảnh: Nguyễn Hải).

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đánh giá cao tài liệu chiến lược “ADMM và ADMM+ sẵn sàng cho tương lai” do Brunei và Singapore xây dựng, đã được Hội nghị ADMM thông qua năm 2024, cùng sáng kiến “An ninh cơ sở hạ tầng trọng yếu dưới nước” do Brunei, Singapore và Thái Lan đồng đề xuất năm 2025.

Đề cập đến tình hình Biển Đông, Đại tướng Nguyễn Tân Cương mong muốn Brunei tiếp tục phối hợp thúc đẩy lập trường chung của ASEAN, đó là giải quyết mọi bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982,...

Ông bày tỏ niềm vui mừng trước kết quả hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua, nổi bật ở các lĩnh vực: Trao đổi đoàn các cấp; duy trì cơ chế tham vấn giữa lực lượng Hải quân và Không quân; cử tàu thăm, giao lưu, trao đổi chuyên môn; hợp tác đào tạo.

Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cảm ơn Brunei đã cử đoàn cấp cao do Bộ trưởng Quốc phòng thứ hai dẫn đầu sang dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ hai (12/2024).

Trong thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả một số nội dung như: Duy trì trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; phát huy các cơ chế hợp tác như tham vấn giữa các quân chủng và Nhóm làm việc chung về hợp tác quân sự, quốc phòng; thúc đẩy hợp tác đào tạo,...

Đồng thời 2 bên cần thúc đẩy hợp tác đào tạo; mở rộng sang các lĩnh vực tiềm năng như công nghiệp quốc phòng, hậu cần, quân y, tìm kiếm - cứu nạn, chống khủng bố, an ninh mạng; đồng thời tiếp tục tham vấn chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương và các sự kiện quốc tế do mỗi bên tổ chức.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bày tỏ niềm vui khi gặp Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Tư lệnh Quân đội Hoàng Gia Brunei cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Đại tướng Nguyễn Tân Cương dành cho đoàn, đồng thời tin tưởng chuyến thăm Việt Nam lần này sẽ thành công tốt đẹp.

Ông nhắc lại, tại Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN diễn ra tại Malaysia tháng 9 vừa qua, hai bên đã có dịp gặp gỡ và trao đổi nhiều nội dung về quan hệ quốc phòng song phương.

Tư lệnh Quân đội Hoàng Gia Brunei cũng bày tỏ ấn tượng sâu sắc về chuyến thăm Việt Nam dự Triển lãm Quốc phòng Quốc tế năm 2022, nơi ông có cơ hội tiếp xúc với nhiều đối tác Việt Nam và ASEAN, đồng thời đánh giá cao các màn trình diễn của Việt Nam tại sự kiện này.

Thiếu tướng Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi Bin Bol Hassan, Tư lệnh Quân đội Hoàng Gia Brunei (Ảnh: Nguyễn Hải).

Nhân dịp này, Thiếu tướng Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi Bin Bol Hassan gửi lời chúc mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9, khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ông hoàn toàn nhất trí với các nội dung Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã nêu trong hội đàm, cho rằng hai bên có thể nghiên cứu mở rộng, phát triển thêm những lĩnh vực hợp tác mới mà cả hai cùng có tiềm năng và nhu cầu, qua đó thúc đẩy quan hệ quốc phòng giữa hai nước ngày càng phát triển hiệu quả, thực chất.