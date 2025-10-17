Xổ số Cần Thơ lãi "khủng", chi hơn 2.600 tỷ đồng trả thưởng cho khách hàng

Ngày 17/10, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ vừa công bố báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 với nhiều chỉ tiêu đáng chú ý.

Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ ghi nhận doanh số phát hành đạt 5.360 tỷ đồng, tương đương 72,43% kế hoạch năm. Doanh số phát hành bình quân một kỳ đạt 137,43 tỷ đồng.

Ông Trần Minh Tâm - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ tại buổi họp báo thông tin kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm (Ảnh: Hoàng Duật).

Trong 9 tháng, công ty này cũng đã chi trả 2.608 tỷ đồng cho 4.324 khách hàng, trong đó 571 vé trúng giải đặc biệt. Mức chi trả này tăng 111,69% so với cùng kỳ năm 2024. Doanh thu tiêu thụ của công ty cũng đạt 5.360 tỷ đồng, tăng 112,61% so với cùng kỳ 2024.

Về mặt lợi nhuận, toàn công ty đã đạt 793 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt 106,08% kế hoạch năm (748 tỷ đồng).

Đặc biệt, Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ đã nộp 2.200 tỷ đồng ngân sách ngành, đạt 102,33% so với kế hoạch năm. Nếu tính cả các khoản thuế khác, tổng số nộp ngân sách năm 2025 ước đạt 2.450 tỷ đồng.

Ngoài vé số truyền thống, hoạt động kinh doanh của các đơn vị trực thuộc công ty cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực.