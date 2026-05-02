Thông tin mới về vụ cháy ô tô ở cây xăng khiến 2 người tử vong

Ngày 2/5, liên quan đến vụ cháy ô tô khiến 2 người tử vong ở xã Thăng Điền (Đà Nẵng) ngày 1/5, cây xăng nơi xảy ra vụ việc đã hoạt động lại bình thường, khu vực trạm bơm hư hỏng vẫn được rào chắn để bảo đảm an toàn.

Cùng ngày, ông Huỳnh Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Thăng Điền, cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình 2 nạn nhân T.H.T. (17 tuổi) và D.A.K. (16 tuổi), cùng trú tại xã Thăng Điền.

Tang lễ của em K. được tổ chức trong sự xót thương của người thân (Ảnh: Hoài Sơn).

Tại các gia đình, lãnh đạo xã động viên thân nhân sớm vượt qua mất mát, đồng thời cho biết địa phương đang phối hợp các tổ chức, đoàn thể hỗ trợ lo hậu sự cho các nạn nhân.

Bà Nguyễn Thị Xuân (mẹ nạn nhân T.) cho biết, T. là con thứ 2 trong gia đình, cha mất hơn 4 năm, T. đã nghỉ học, đang làm công việc liên quan đến xe điện đồ chơi. Bà Xuân làm công nhân may. Theo bà Xuân, trưa 1/5 bà có rủ T. về ngoại ăn lễ nhưng do mệt nên con không đi và từ nhà đi qua tiệm của chủ (nơi chuẩn bị pin) và đến chiều được anh A. chở đến nơi đi làm.

Chiều cùng ngày, người thân trong gia đình nhận được điện thoại báo “xe cháy rồi” nên tức tốc ra hiện trường cách nhà ngoại khoảng 3km, lúc này đám cháy vẫn còn âm ỉ. Theo bà Xuân, chủ của ô tô gặp nạn là một người ở địa phương, còn tài xế ngày hôm đó được nhờ để chở T. và K. đến nơi làm việc.

Chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân (Ảnh: Thăng Điền).

Gia đình cho rằng đây là tai nạn ngoài ý muốn, không có mâu thuẫn từ trước, tuy nhiên nhận định kỹ năng xử lý tình huống của tài xế còn hạn chế, dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Gia đình nạn nhân D.A.K. cho biết, K. làm công việc lắp pin xe điện đồ chơi. Em rời nhà từ hơn 12h cùng ngày để chuẩn bị làm việc sau đó xảy ra sự cố. Gia đình mong muốn cơ quan chức năng điều tra, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cây xăng nơi xảy ra vụ việc chiều 1/5 (Ảnh: Hoài Sơn).

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 15h20 ngày 1/5, ô tô biển số 92A-265.xx do anh V.N.D.A. (24 tuổi, trú tại xã Thăng Điền) điều khiển vào trụ bơm để đổ xăng. Trên xe còn có 2 người là T. và K.. Khi nhân viên cây xăng vừa đưa vòi bơm chuẩn bị tiếp nhiên liệu, phần cốp sau xe bất ngờ phát nổ, lửa bùng lên dữ dội, nhanh chóng bao trùm phương tiện.

Nhân viên cây xăng cùng người dân, lực lượng tại chỗ đã sử dụng bình chữa cháy để dập lửa, khống chế đám cháy sau khoảng 15 phút. Tuy nhiên vụ cháy đã khiến 2 nạn nhân T. và K. tử vong.

Qua xác minh ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe có chứa 20-25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang giám định phương tiện, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.