Thông tin mới về việc vỉa hè thi công xong lại bị đào xới ở Đắk Lắk

UBND tỉnh Đắk Lắk đã có công văn cho phép được tiếp tục thi công sau thời gian tạm dừng chỉnh trang, cải tạo vỉa hè bằng đá tự nhiên tại phường Buôn Ma Thuột và Tân An.

Tỉnh Đắk Lắk yêu cầu chủ đầu tư các dự án trên địa bàn trong triển khai thực hiện các dự án đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật phải phối hợp chặt chẽ với địa phương.

Tỉnh Đắk Lắk yêu cầu việc thi công vỉa hè và hạ tầng phải đồng bộ, tránh thi công xong lại đào xới (Ảnh: Trương Nguyễn).

Các đơn vị liên quan phải công khai thông tin dự án đến ngành điện lực, cấp nước, đô thị, môi trường và viễn thông trên địa bàn tỉnh để rà soát kế hoạch, đánh giá đầy đủ nhu cầu đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực, bảo đảm hiệu quả và tính thống nhất trong đầu tư.

UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Tài chính, Xây dựng cùng các phòng chuyên môn thuộc UBND các xã, phường phải phối hợp đánh giá tổng thể phương án đấu nối hạ tầng của từng dự án; đề xuất phương án thi công đồng bộ, phù hợp, bảo đảm hiệu quả đầu tư, tính bền vững và mỹ quan đô thị.

Trong công tác cấp phép thi công hạ tầng, cấp phép xây dựng công trình, các đơn vị phải nghiêm túc thực hiện đúng quy định pháp luật, xây dựng lộ trình triển khai cụ thể nhằm hạn chế tối đa việc đào xới vỉa hè nhiều lần.

Vỉa hè đã lát đá hoàn chỉnh tại đường Phan Bội Châu (phường Buôn Ma Thuột) bị đào xới để ngầm hóa hệ thống viễn thông (Ảnh: Uy Nguyễn).

Với việc tại địa bàn phường Buôn Ma Thuột có tình trạng vỉa hè mới chỉnh trang, lát đá nhưng bị đào xới để thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tỉnh Đắk Lắk yêu cầu phường này rút kinh nghiệm trong việc thực hiện cấp phép thi công hạ tầng trên vỉa hè, bảo đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, tránh gây lãng phí và tạo dư luận không tốt trong nhân dân.

Đối với dự án nâng cấp vỉa hè, hạ tầng kỹ thuật đường Trường Chinh và các đoạn nối với đường Nguyễn Tất Thành (phường Buôn Ma Thuột), chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột được phép tiếp tục triển khai.

Tuy nhiên, tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, có biện pháp thi công phù hợp, không đào bới đồng loạt gây mất mỹ quan đô thị; đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành, bàn giao cho địa phương quản lý trước ngày 31/1/2026.

Một số tuyến vỉa hè được yêu cầu phải thi công xong trước ngày 31/1/2026 (Ảnh: Trương Nguyễn).

Riêng dự án chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu vực xung quanh nút giao Ngã Sáu trung tâm phường Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo tạm dừng triển khai trong thời điểm hiện nay, giao các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất phương án thực hiện đồng bộ, hiệu quả trước khi triển khai trở lại.

Như Dân trí phản ánh, tại địa bàn phường Buôn Ma Thuột có tình trạng vỉa hè mới chỉnh trang, lát đá nhưng bị đào xới để thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật và một số tuyến đường đang triển khai lát đá tự nhiên gây bức xúc cho người dân.

Một số đoạn tuyến do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư có tình trạng thi công vỉa hè thiếu rào chắn, che đậy an toàn tại một số hố ga, đất đá nhếch nhác, gây mất mỹ quan đô thị.