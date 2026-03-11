Thông tin mới nhất về vụ nổ trong nhà máy phốt pho vàng ở Lào Cai

Thông tin xung quanh vụ nổ bồn tinh chế tại nhà máy của Công ty TNHH Phốt Pho Vàng Việt Nam (Khu công nghiệp Tằng Loỏng, Lào Cai) được bà Nguyễn Thị Thiên Phương, Phó Cục trưởng Cục Môi trường đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng 11/3.

Phó Cục trưởng Cục Môi trường Nguyễn Thị Thiên Phương thông tin tại họp báo sáng 11/3 (Ảnh: Thế Kha).

Theo bà Phương, UBND tỉnh Lào Cai đã khẩn trương khắc phục sự cố, đảm bảo môi trường cho sản xuất cũng như khu công nghiệp.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Lào Cai đã phối hợp với ban quản lý khu công nghiệp, chính quyền địa phương làm việc với doanh nghiệp để đánh giá hiện trạng môi trường, xử lý sự cố và lấy mẫu không khí xung quanh khu vực vụ nổ.

“Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, các mẫu chất lượng không khí đa phần nằm trong quy chuẩn cho phép, một số số liệu có vượt quy chuẩn. Đến nay, theo báo cáo của địa phương, công tác xử lý sự cố cơ bản hoàn thành”, bà Phương nói.

Bà Phương nhấn mạnh, khu vực xảy ra sự cố không còn tồn dư phốt pho. Cục Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với Lào Cai giám sát, nắm bắt và đưa cơ sở này vào kế hoạch kiểm tra trong thời gian sắp tới.

Vụ nổ tại Công ty TNHH Phốt Pho Vàng Việt Nam xảy ra trưa 23/2 khiến một người tử vong (Ảnh: Lê Đức).

Như Dân trí thông tin, khoảng 12h22 ngày 23/2, tại khu vực cổng số 2 của lò sản xuất phốt pho trong Công ty TNHH Phốt Pho Vàng Việt Nam xảy ra sự cố nổ vỏ kép bồn tinh chế. Nước trong bồn cạn gây cháy phốt pho, sau sự cố, phốt pho tràn xuống bồn an toàn dưới gầm bồn tinh chế.

Vụ nổ khiến một phần mái tôn của nhà xưởng thành phẩm bị sập, nhiều thiết bị hư hỏng. Chiều cùng ngày, cảnh sát phát hiện một tử thi trên mái tôn của nhà xưởng thành phẩm.

Ngày 24/2, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh yêu cầu công an cùng các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục sự cố, xác minh và làm rõ nguyên nhân.

Song song với đó, Chủ tịch Lào Cai chỉ đạo xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật.