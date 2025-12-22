Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 15 xem xét vấn đề quan trọng về nhân sự

Sáng 22/12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Chủ tịch nước Lương Cường điều hành Phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 15.

Các đại biểu thống nhất cao thông qua nội dung chương trình Hội nghị. Tại Hội nghị Trung ương 15, các đại biểu sẽ xem xét, cho ý kiến về những công việc để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trung ương cũng tập trung giải quyết nhiều nội dung lớn, quan trọng, gồm nhóm vấn đề về công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng; nhóm vấn đề về dự thảo nội dung các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng cũng như các công việc để tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII; Báo cáo công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2025, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2026... sẽ được Trung ương xem xét tại Hội nghị lần này.

Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 15.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 15, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác nhân sự và đề nghị các Ủy viên Trung ương thảo luận, góp ý kiến hoàn thiện báo cáo của Trung ương khóa XIII về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa mới, để trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và Hội nghị Trung ương 1 khóa XIV quyết định, tổ chức bầu cử.

Trước đó, Hội nghị Trung ương 13 và 14 đã thống nhất, tập trung cao, giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng (cả chính thức và dự khuyết).

Trung ương cũng đồng thời giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV cơ bản bảo đảm cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo đúng điều lệ, các quy định của Đảng và Phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư cho biết tại các phiên họp của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng, các phiên họp Bộ Chính trị, lãnh đạo chủ chốt, các thành viên cũng đã thảo luận, phân tích kỹ lưỡng và thống nhất rất cao giới thiệu các nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Tổng Bí thư, việc lựa chọn nhân sự Ban lãnh đạo cao nhất của Đảng trong giai đoạn mới phải thật kỹ lưỡng, chắc chắn, thận trọng, chính xác, đúng quy định.

Về dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV, Tổng Bí thư cho biết đã có thêm gần 14 triệu ý kiến của gần 5 triệu lượt cán bộ, đảng viên, nhân dân đóng góp và các tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV đã chắt lọc, tiếp thu tối đa ý kiến để tiếp tục hoàn thiện Báo cáo chính trị.

Tổng Bí thư cho biết thêm, Đại hội lần thứ XIV của Đảng dự kiến tổ chức từ ngày 19 đến 25/1/2026 tại Hà Nội, với 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5 triệu Đảng viên tham dự.

Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 15 cần tập trung trí tuệ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan, công tâm trong lựa chọn nhân sự giới thiệu cho Đại hội XIV của Đảng, trong đóng góp ý kiến với các nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

Ảnh: Phạm Thắng