Đề xuất ô tô tại Hà Nội, TPHCM phải đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 từ 2027
(Dân trí) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất ô tô sản xuất trong giai đoạn 2017-2021, khi tham gia giao thông tại Hà Nội và TPHCM phải đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 kể từ ngày 1/1/2027.
Chiều 11/11, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, cho ý kiến đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với khí thải ô tô tham gia giao thông đường bộ (lộ trình).
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, việc xây dựng lộ trình nhằm kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm không khí do khí thải phương tiện gây ra, từ đó góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và cải thiện chất lượng môi trường sống.
Lộ trình ưu tiên áp dụng trước tại các khu vực có nguy cơ ô nhiễm không khí nghiêm trọng như Hà Nội và TPHCM.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất ô tô sản xuất trước năm 1999, khi tham gia giao thông sẽ áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 1 (tương đương tiêu chuẩn Euro 1) kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành.
Ô tô sản xuất trong giai đoạn 1999-2016, khi tham gia giao thông sẽ áp dụng mức 2 (tương đương tiêu chuẩn Euro 2) kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.
Ô tô sản xuất trong giai đoạn 2017-2021, khi tham gia giao thông sẽ áp dụng mức 3 (tương đương tiêu chuẩn Euro 3) từ ngày 1/1/2026.
Đặc biệt Hà Nội và TPHCM áp dụng mức 4 (tương đương tiêu chuẩn Euro 4) từ ngày 1/1/2027.
Ô tô sản xuất từ năm 2022 khi tham gia giao thông sẽ áp dụng mức 4 từ ngày 1/1/2026; áp dụng mức 5 (tương đương tiêu chuẩn Euro 5) từ ngày 1/1/2032.
Riêng Hà Nội và TPHCM áp dụng mức 5 từ ngày 1/1/2028.
Từ ngày 1/1/2029, tất cả ô tô tham gia giao thông ở Hà Nội, TPHCM phải đáp ứng từ mức 2 trở lên.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cơ bản thống nhất với dự thảo lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông đường bộ.
Song việc áp dụng mức 4 đối với nhóm xe sản xuất trong giai đoạn 2017-2021 tại Hà Nội và TPHCM là vấn đề đáng lưu ý, bởi gần 16% trong số này không đạt chuẩn, chủ yếu là xe tải và xe đầu kéo phục vụ vận tải hàng hóa. Nếu siết quy chuẩn khí thải đồng loạt trên toàn địa bàn, sẽ ảnh hưởng đáng kể đến chi phí vận tải và logistics.
Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nhận định, thời điểm áp dụng quy chuẩn khí thải mức 5 trước mắt chưa áp dụng trên phạm vi toàn quốc, do các xe sản xuất từ năm 2022 còn đang được miễn kiểm định lần đầu, số lượng xe đã kiểm định chưa nhiều, chưa đủ cơ sở đánh giá tác động thị trường.
Do đó, ông cho rằng nếu áp dụng sớm, có thể khiến khoảng 15% phương tiện không đáp ứng và sẽ gây xáo trộn lớn.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, lộ trình áp dụng các quy chuẩn khí thải ô tô tham gia giao thông cần được xem xét một cách thống nhất, đồng bộ giữa ô tô sản xuất mới, nhập khẩu mới và xe đang lưu hành.
Phó Thủ tướng yêu cầu phải rà soát rất kỹ trên cơ sở luật hiện hành, bảo đảm quy định đúng thẩm quyền và đúng cấp văn bản; đánh giá toàn diện tác động của chính sách việc hạn chế hay cấm phương tiện, xác định rõ số lượng tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng, từ đó, xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp để không gây xáo trộn, thiệt thòi cho người dân và doanh nghiệp.
Tiêu chuẩn khí thải Euro là quy định giới hạn của từng loại khí thải phát ra từ những phương tiện giao thông được bán ra trong Liên Minh châu Âu (EU) và các quốc gia thành viên EEA - khu vực kinh tế châu Âu. Các tiêu chuẩn này nhằm hạn chế khí thải, bảo vệ khí hậu và ô nhiễm không khí.
Tiêu chuẩn khí thải Euro 1 ban hành năm 1992, bắt đầu áp dụng vào tháng 1/1993. Áp dụng cho các dòng xe sử dụng xăng không chì, có lắp bộ chuyển đổi xúc tác cho ô tô; giúp giảm lượng khí CO được phát ra khi sử dụng phương tiện giao thông.
Tiêu chuẩn khí thải Euro 2 áp dụng cho tất cả các ô tô mới đăng ký từ 1/1/1997; đưa ra các giới hạn khí thải khác nhau cho động cơ xăng và động cơ diesel và giảm mức độ chấp nhận được của cả bốn loại khí thải chính trên diện rộng.
Tiêu chuẩn khí thải Euro 3 áp dụng cho tất cả các ô tô mới đăng ký từ 1/1/2001; bổ sung thêm giới hạn khí thải hydrocacbon và oxit nitơ cho động cơ xăng và giới hạn oxit nitơ riêng cho động cơ diesel.
Tiêu chuẩn khí thải Euro 4 áp dụng cho tất cả các xe ô tô mới đăng ký từ 1/1/2006; có các quy định tập trung vào việc làm sạch khí thải, giảm thiểu nồng độ khí thải.
Tiêu chuẩn khí thải Euro 5 áp dụng cho tất cả các ô tô mới đăng ký từ ngày 1/1/2011; thắt chặt hơn các quy định phát thải các chất khí thải từ động cơ diesel. Các phương tiện xe ô tô chạy bằng động cơ diesel cần bộ lọc hạt để đáp ứng các yêu cầu trong tiêu chuẩn khí thải Euro 5.