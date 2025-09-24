Thiếu tá công an cứu người đàn ông bị đột quỵ trong đêm

Tối 24/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Thiếu tá Trần Mạnh Cường, cán bộ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến, vừa kịp thời cứu một người dân bị đột quỵ trong đêm.

Thiếu tá Trần Mạnh Cường cùng người dân đưa ông L.Đ.H. bị đột quỵ vào bệnh viện cấp cứu (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ).

Trên đường công tác trở về nhà, đến đoạn đường vắng thuộc phường Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ), Thiếu tá Trần Mạnh Cường phát hiện ông L.Đ.H. (39 tuổi, thường trú ở phường Tân Dân, tỉnh Thanh Hóa) ngã gục giữa đường trong tình trạng nguy kịch.

Ngay lập tức, anh cùng người dân đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Nhờ đó, ông H. vượt qua nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.

Gia đình ông H. sau đó đã gửi lời cảm ơn nghĩa cử cao đẹp và hành động nhân văn của Thiếu tá Cường.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, việc làm kịp thời, giàu lòng nhân ái của Thiếu tá Trần Mạnh Cường đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và phương châm “Vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân.