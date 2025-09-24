Mua giấy tờ giả trên mạng để bán ô tô đã thế chấp cho nhiều người

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Tiến Thành (36 tuổi, trú tại phường Vân Phú, Phú Thọ) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Kết quả điều tra cho thấy, tháng 8/2023 Thành đến cửa hàng F88 phường Vân Phú cầm cố, thế chấp ô tô nhãn hiệu Toyota Vios màu đen mang biển số 19A-488.31 để vay hơn 102 triệu đồng.

Cửa hàng nhận cầm cố đã giữ lại đăng ký xe bản gốc và bàn giao ô tô cho Thành quản lý, tiếp tục sử dụng.

Đối tượng Nguyễn Tiến Thành (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau đó, Thành lên mạng đặt mua 2 giấy đăng ký ô tô giả của chiếc xe trên với giá 4 triệu đồng.

Tới ngày 6/9/2023, Thành làm thủ tục bán ô tô cho chị Đ.T.H.T. (30 tuổi, ở xã Cự Đồng, tỉnh Phú Thọ) với giá 250 triệu đồng. Hai bên cùng nhau đến văn phòng công chứng lập hợp đồng mua bán ô tô. Chị T. đã thanh toán đủ tiền và đồng ý cho Thành mượn lại ô tô để đi lại.

Thành tiếp tục mang ô tô kèm theo đăng ký xe giả đến gặp anh P.V.B. (ở thị xã Phú Thọ cũ) để cầm cố lấy 380 triệu đồng.

Chưa dừng lại ở đó, Thành dùng chiêu trò để bán ô tô này cho anh N.M.D. (47 tuổi, phường Vân Phú, Phú Thọ) với giá 430 triệu đồng. Khi mua bán, hai bên thỏa thuận anh D. sẽ trả cho anh P.V.B. 380 triệu đồng để lấy ô tô và đăng ký xe; 50 triệu đồng còn lại sẽ thanh toán sau khi hoàn tất việc sang tên.

Đầu năm nay, khi anh N.M.D. sử dụng ô tô đi lại thì bị chị Đ.T.H.T. phát hiện và trình báo công an. Khi sự việc vỡ lở, đối tượng Nguyễn Tiến Thành bỏ trốn khỏi địa phương.

Tới cuối tháng 8 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ mới triệu tập được Thành tới làm việc. Tại đây, Thành khai nhận toàn bộ diễn biến hành vi phạm tội của bản thân.

Công an tỉnh Phú Thọ đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Tiến Thành theo quy định pháp luật.