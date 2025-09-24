Nam thanh niên bị khởi tố vì mua bán 5 cá thể rùa Trung Bộ nguy cấp

Sáng 24/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Ngọc Hoài (24 tuổi, trú ở xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk) về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Bước đầu công an xác định, năm 2024 Hoài mua 5 cá thể rùa Trung Bộ về nuôi tại nhà riêng ở Đắk Lắk. Dù biết rõ đây là loài động vật quý, hiếm bị nghiêm cấm mua bán, vận chuyển nhưng do cần tiền tiêu xài, đối tượng này quyết định mang rùa đi bán.

Khi vận chuyển 5 cá thể rùa Trung Bộ còn sống đến tỉnh Phú Thọ, Hoài bị tổ công tác của Công an phường Thanh Miếu kiểm tra, phát hiện.

Võ Ngọc Hoài tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Thanh Miếu).

Rùa Trung Bộ có tên khoa học Mauremys annamensis, thuộc lớp bò sát (Reptilia), được xếp trong nhóm IB tại Thông tư số 27/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường - loài nguy cấp, quý, hiếm nghiêm cấm khai thác, buôn bán dưới mọi hình thức.

Theo công an, vụ việc là lời cảnh báo về thực trạng mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm - hành vi gây nguy hại nghiêm trọng đến đa dạng sinh học và vi phạm pháp luật.

Rùa Trung Bộ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm nghiêm cấm khai thác, buôn bán dưới mọi hình thức (Ảnh: VQG Cúc Phương).

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, tuyệt đối không tham gia mua bán, tiêu thụ sản phẩm từ động vật hoang dã; kịp thời thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi vi phạm để xử lý theo quy định.