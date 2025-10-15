Ngày 15/10, tại Phnom Penh (Campuchia), đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu, cùng Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai Phạm Đức Luận đã tham dự kỳ họp Bộ trưởng ASEAN lần thứ 13 về Quản lý thiên tai (AMMDM), kỳ họp lần thứ 14 của Hội nghị các Bên tham gia Hiệp định AADMER...

Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp và bất thường dưới tác động của biến đổi khí hậu.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp (bên phải) tham dự sự kiện tại Phnom Penh, Campuchia (Ảnh: N.H).

“Tại Việt Nam, chúng tôi đã phải đối mặt với trận bão lịch sử Yagi vào năm 2024, cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào đất liền trong 70 năm qua, gây lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng.

Mới đây, từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 10 này, những cơn bão như Wipha, Bualoi, Matmo cùng với mưa lũ sau bão đã liên tiếp đổ bộ, gây thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa, nông nghiệp và hạ tầng tại nhiều địa phương tại Việt Nam”, ông Hiệp nói.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc nhất tới Chính phủ và nhân dân các nước ASEAN, Ban thư ký ASEAN, Trung tâm Điều phối hỗ trợ nhân đạo ASEAN (AHA Centre) đã có những phản ứng tức thời, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở Việt Nam.

Ông Hiệp nói 2 chuyến hàng hóa được chuyển từ kho dự trữ của ASEAN sẽ được chuyển trực tiếp đến tỉnh Cao Bằng - một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Phía Việt Nam cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ, nhân dân Myanmar, Thái Lan trước những thiệt hại do trận động đất 7,7 độ vào tháng 3 và bày tỏ sự cảm thông với Philippines sau các trận động đất mạnh liên tiếp trong tháng 10.

“Với những kinh nghiệm, năng lực trong phòng chống thiên tai, với sức người, sức của, chúng tôi luôn sát cánh cùng các nước ASEAN và sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ khi cần thiết”, ông Hiệp nhấn mạnh.

AMMDM là sự kiện thường niên quan trọng nhất trong hợp tác ASEAN về quản lý thiên tai cấp Bộ trưởng, nằm trong chương trình công tác đối ngoại năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

AMMDM là sự kiện thường niên quan trọng nhất trong hợp tác ASEAN về quản lý thiên tai cấp Bộ trưởng (Ảnh: N.H).

Hội nghị tập trung đánh giá tiến độ thực hiện các sáng kiến, chương trình hợp tác khu vực trong khuôn khổ Hiệp định AADMER, đồng thời thảo luận định hướng tăng cường năng lực ứng phó thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng.

Đây cũng là dịp để các quốc gia thành viên ASEAN củng cố tinh thần đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm, khẳng định vai trò tiên phong của ASEAN trong quản lý rủi ro thiên tai ở tầm khu vực và toàn cầu.