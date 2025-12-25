Thi thể bốc cháy ở nghĩa trang Pleiku là nhân viên quản lý rừng

Ngày 25/12, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa, Gia Lai cho biết sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Nạn nhân được xác định là anh H.M.Đ. (SN 1994, trú tại phường Pleiku, Gia Lai), nhân viên bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa.

Người dân phát hiện thi thể đang bốc cháy trong tư thế ngồi (Ảnh: Văn Ngọc).

Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa, anh Đ. làm việc tại đơn vị đã hơn 5 năm. Quá trình công tác, nạn nhân sinh hoạt, làm việc bình thường, không có biểu hiện tâm lý lạ.

Trước khi xảy ra sự việc, tối 23/12, anh Đ. cùng đồng nghiệp trực tại Trạm bảo vệ rừng Hà Đông, xã Đăk Smei, Gia Lai. Sáng 24/12, anh Đ. xin phép lãnh đạo đơn vị về nhà để giải quyết việc riêng.

Qua trích xuất camera, cơ quan chức năng phát hiện anh Đ. vào khu vực nghĩa trang Pleiku khoảng 9h ngày 24/12. Đến chiều cùng ngày thì xảy ra vụ việc nêu trên.

Như Dân trí thông tin, khoảng 14h10 ngày 24/12, trong lúc đi thăm mộ tại nghĩa trang Pleiku, người dân phát hiện một thi thể đang bốc cháy nên lập tức trình báo cơ quan công an.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân trong tư thế ngồi, lưng dựa vào bức tường của một ngôi mộ. Bên cạnh thi thể có một xe máy mang biển kiểm soát 81B1-001.xx, là phương tiện được cấp cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa.