Thí điểm tàu hỏa chở cán bộ, nhân viên đi làm ở Hải Phòng

Đôi tàu mang ký hiệu HP15/HP16, gồm 5-8 toa ghế ngồi mềm 64 chỗ, thời gian hành trình khoảng 1 giờ 15 phút.

Chiều Hải Dương (cũ) - Hải Phòng (HP15) khởi hành lúc 6h tại ga Hải Dương (cũ), đến ga Hải Phòng 7h10, dừng đón khách tại ga Thượng Lý lúc 6h55.

Ga Hải Phòng (Ảnh: Cổng TTĐT Thành uỷ Hải Phòng).

Chiều ngược lại (HP16), tàu xuất phát từ ga Hải Phòng lúc 17h15, đến ga Hải Dương (cũ) 18h20, dừng tại ga Thượng Lý lúc 17h25.

Giá vé lượt 55.000 đồng. Vé khứ hồi trong ngày được giảm 20%, vé nhóm áp dụng chính sách mua 4 vé tính tiền 3 vé.

Để thuận tiện, Hải Phòng bố trí thêm xe buýt đưa đón cán bộ, nhân viên từ ga đến nơi làm việc và ngược lại.

Trong giai đoạn chạy thử, ngành đường sắt sẽ phân tích, đánh giá 10 ngày/lần để điều chỉnh kế hoạch chạy tàu, giá vé, đồng thời xem xét khả năng đưa vào khai thác chính thức.