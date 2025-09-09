Bí thư Hải Phòng yêu cầu bổ sung kịp thời cán bộ cơ sở

Ngày 9/9, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và cho ý kiến về nhiệm vụ trọng tâm tháng 9.

Quang cảnh cuộc họp (Ảnh: Việt Cường).

Kết luận hội nghị, Bí thư Lê Tiến Châu yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy sớm xây dựng kế hoạch luân chuyển, bố trí lại cán bộ chưa phù hợp sở trường. Sở Nội vụ cần rà soát, bổ sung đội ngũ cán bộ cơ sở để bảo đảm hiệu quả công việc. Các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phải gắn trách nhiệm với địa bàn phụ trách, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở.

Ông Lê Tiến Châu đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND thành phố tập trung hoàn thành kế hoạch năm 2025, chú trọng hai chỉ tiêu then chốt là chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) và thu hút vốn FDI. Thành phố cần quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công, xử lý nghiêm nhà thầu chậm tiến độ, tháo gỡ vướng mắc về giá vật liệu và giải phóng mặt bằng.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu đẩy nhanh thủ tục để sớm khởi công, khánh thành các dự án quan trọng như Nhà máy điện LG, Cảng Nam Đồ Sơn, Nhà máy xử lý rác...

Trong tháng 8, kinh tế - xã hội Hải Phòng tiếp tục tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,34% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt 22,6 tỷ USD, tăng 20,8%; nhập khẩu đạt 17,9 tỷ USD, tăng 16,5%. Tổng thu ngân sách gần 74 nghìn tỷ đồng, bằng 73,7% dự toán - tăng 13,6%.

Về du lịch, trong 8 tháng, thành phố đón 8,3 triệu lượt khách, trong đó hơn 700.000 lượt khách quốc tế.