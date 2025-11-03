Thí điểm phân làn, thay đổi tốc độ trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai từ 10/11

Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) mới ban hành Quyết định số 1500 phê duyệt điều chỉnh và bổ sung tạm thời phương án tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nhằm nâng cao an toàn và lưu thông thông suốt.

Theo quyết định này các thay đổi trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai chủ yếu tập trung vào phân làn xe và quy định tốc độ, áp dụng tạm thời trong vòng 1 tháng kể từ ngày 10/11.

Đây là biện pháp thí điểm nhằm đáp ứng kiến nghị từ Cục Cảnh sát giao thông và kết quả biên bản làm việc giữa các bên liên quan vào ngày 14/10.

Theo đó, trên đoạn Nội Bài - Yên Bái (từ km0 đến km123+080), tốc độ tối đa cho phép trên cả hai làn xe được thống nhất ở mức 100km/h.

Tuy nhiên, tốc độ tối thiểu được điều chỉnh linh hoạt hơn, làn 1 (sát dải phân cách giữa) là 80km/h, trong khi làn 2 (cạnh làn dừng khẩn cấp) là 60km/h.

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai là tuyến huyết mạch kết nối Hà Nội với Tây Bắc (Ảnh: N. Hân).

Tại các vị trí đặc biệt như hầm chui quốc lộ 2 (km0+080-km0+840), cầu vượt sông Hồng (km76+600-km78+640) và cầu vượt sông Lô (km47+350-km48+550), tốc độ tối đa được hạ xuống 80km/h cho cả hai làn, với tốc độ tối thiểu thống nhất ở 60km/h nhằm bảo đảm an toàn do địa hình phức tạp.

Về phân làn phương tiện, làn 1 sẽ cấm các loại xe tải có khối lượng toàn bộ trên 7.500kg (bao gồm xe tải thông dụng trừ pickup và van, xe chuyên dùng trừ xe chở tiền, xe đầu kéo, rơ moóc) và xe khách trên 29 chỗ ngồi.

Đối với làn 2 trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai không phân biệt loại phương tiện. Các xe tải nặng và xe khách lớn đang chạy trên làn 2 được phép chuyển sang làn 1 để vượt, nhưng phải quay lại làn 2 ngay sau đó và giữ khoảng cách an toàn.

Hệ thống biển báo, vạch sơn và thông tin tốc độ sẽ được bổ sung tại các nút giao để hướng dẫn người tham gia giao thông.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) là đơn vị quản lý, khai thác, rà soát và điều chỉnh hệ thống báo hiệu, biển báo tốc độ trên giá long môn hoặc cần vươn, đồng thời sơn tốc độ trực tiếp lên mặt đường tại vị trí dễ quan sát.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu VEC chịu trách nhiệm triển khai, tuyên truyền và phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Khu Quản lý đường bộ I, các sở xây dựng và chính quyền địa phương bảo đảm trật tự, an toàn.

Trước khi hết thời hạn thí điểm, VEC phải hoàn thiện phương án thay thế để báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam.

Theo Cục Đường bộ việt Nam, việc điều chỉnh này được kỳ vọng cải thiện tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Người dân và tài xế được khuyến cáo tuân thủ nghiêm ngặt để tránh vi phạm, đồng thời theo dõi thông báo từ các đơn vị quản lý để cập nhật thay đổi.