Thi công trở lại khu xử lý rác thải "treo" suốt 8 năm ở Huế

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, thời gian qua, các nhà thầu đã đưa nhân lực, máy móc trở lại công trường để thi công một số hạng mục còn lại của dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn thành phố Huế (xây dựng tại xã Bình Điền).

Một kỹ sư giám sát công trình cho biết từ trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng thi công đã tập trung gia cố, xử lý các vị trí sạt trượt, sụt lún, hư hỏng do chậm tiến độ kéo dài và ảnh hưởng mưa lũ. Đây là những công việc thuộc các hạng mục do một nhà thầu khác đảm nhận nhưng đã bỏ ngang, sau đó bị chấm dứt hợp đồng thi công.

Đơn vị thi công đang gia cố một số vị trí trong dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn thành phố Huế (Ảnh: Cao Tiến).

Riêng máy móc, thiết bị phục vụ vận hành khu xử lý đã mua trước đó chưa được đưa trở lại dự án. Nhiều thiết bị khác chưa tổ chức mua sắm.

Như Dân trí đã nhiều lần phản ánh, dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn thành phố Huế bị chậm tiến độ kéo dài, chưa hoàn thành, đưa vào vận hành theo kế hoạch.

Dự án được phê duyệt từ năm 2017, quy mô khoảng 20ha, triển khai trong các năm 2018-2020, với tổng mức đầu tư hơn 86 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị thành phố Huế (chủ đầu tư) đã xử phạt hành chính các nhà thầu vi phạm hợp đồng, chậm tiến độ.

Bờ kè chống sạt lở mới hoàn thành xây dựng (Ảnh: Cao Tiến).

Năm 2025, chủ đầu tư buộc phải chấm dứt hợp đồng đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thiên Phát Thịnh, một trong những nhà thầu thi công gói thầu số 19.

Liên quan dự án nêu trên, đầu tháng 12/2025, Thanh tra thành phố Huế đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót, tồn tại trong quá trình triển khai.

Theo Thanh tra thành phố Huế, chủ đầu tư đã nghiệm thu, thanh toán hạng mục phòng cháy, chữa cháy, với tổng giá trị 323 triệu đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, các thiết bị này hoàn toàn không có tại công trình. Chủ đầu tư giải trình, sau khi lắp đặt thiết bị để nghiệm thu thanh toán, đơn vị thi công lo sợ bị mất cắp nên mang về kho cất giữ.

Sau 8 năm xây dựng, dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt 86 tỷ đồng tại Huế vẫn chưa về đích (Ảnh: Cao Tiến).

Cơ quan thanh tra cũng phát hiện nhiều hạng mục chưa đủ điều kiện nghiệm thu theo quy định. Một số vị trí chưa đủ thiết bị theo thiết kế vẫn được chủ đầu tư nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành.

Thanh tra thành phố Huế đánh giá việc thi công dự án kéo dài nhiều năm không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng công trình, mà còn tiềm ẩn nguy cơ hư hỏng, thất thoát thiết bị do chưa xác định được thời điểm vận hành công trình chính thức.